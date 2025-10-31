Mazda після 160 000 км пробігу: чи варто купувати

Чи варто купувати Mazda після 160 000 км пробігу
Автомобілі Mazda визнані одними з найнадійніших за рейтингами авторитетних Consumer Reports та JD Power. Які вживані моделі витримали випробування часом найкраще, та які проблеми все ж можуть виникнути у власників.
Про це написав Slash Gear.
Довговічність Mazda
Автомобілі Mazda визнані одними з найнадійніших. Consumer Reports ставить бренд на третє місце серед вживаних авто, а JD Power включає його до трійки лідерів надійності 2025 року.
За словами власників, ця репутація цілком заслужена, і придбання моделі з пробігом понад 160 000 км є досить безпечним.
Водії високо цінують двигуни SkyActiv-G без турбонаддуву, називаючи їх майже "куленепробивними" за умови регулярного обслуговування. Ці двигуни встановлювалися на багатьох моделях 2010–2020 років.
- Mazda3 вважається дуже надійним через свою простоту в обслуговуванні.
- Mazda CX-30 зарекомендував себе як надійний компактний кросовер, що вимагає лише планового технічного обслуговування.
- Mazda MX-5 Miata є еталоном надійності, особливо перше та третє покоління.
Більшість власників погоджуються: при дотриманні графіка ТО (заміна оливи, свічок, рідин) Mazda буде працювати без значних проблем.
Найкращою комбінацією для довгої та щасливої експлуатації вважається двигун SkyActiv-G у парі з традиційною автоматичною коробкою передач, позаяк вона надійніша порівняно з варіатором.
Також читайте:
Чи варто купити Mazda 3 з пробігом
Яких вживаних кросоверів Mazda CX-5 слід уникати
Найнадійніший автомобіль Mazda за останні десять років
Неприємні моменти
Жоден автомобіль не ідеальний. Двигуни SkyActiv-G, як і більшість агрегатів з безпосереднім уприскуванням, схильні до накопичення вуглецю.
- Старіші Mazda3 можуть мати проблеми зі зчепленням навіть для авто з пробігом менше 48 000 км. Також попри простоту, модель схильна до електричних проблем (радіо, погане заземлення або генератор).
- CX-30 іноді страждає від проблем з серпантинним ременем, причому один власник скаржився, що ремонт обійшовся у 800 доларів.
- Деякі власники CX-50 повідомляли про несправності акумулятора, лічильника палива та круїз-контролю.
- Mazda MX-5 має проблеми з коробкою передач, задньою підвіскою та чутливим розвал-сходженням.
Також варто пам'ятати про масові відкликання останніх років, пов'язані з несправними паливними помпами, подушками безпеки та блоком живлення приладової панелі в моделях, випущених після 2020 року.
Читайте Новини.LIVE!