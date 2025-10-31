Mazda після 160 000 км пробігу: чи варто купувати

2019 Mazda CX-30 Фото: carmagazine.co.uk

Автомобілі Mazda визнані одними з найнадійніших за рейтингами авторитетних Consumer Reports та JD Power. Які вживані моделі витримали випробування часом найкраще, та які проблеми все ж можуть виникнути у власників.

Про це написав Slash Gear.

Довговічність Mazda

Автомобілі Mazda визнані одними з найнадійніших. Consumer Reports ставить бренд на третє місце серед вживаних авто, а JD Power включає його до трійки лідерів надійності 2025 року.

За словами власників, ця репутація цілком заслужена, і придбання моделі з пробігом понад 160 000 км є досить безпечним.

Водії високо цінують двигуни SkyActiv-G без турбонаддуву, називаючи їх майже "куленепробивними" за умови регулярного обслуговування. Ці двигуни встановлювалися на багатьох моделях 2010–2020 років.

Mazda3 вважається дуже надійним через свою простоту в обслуговуванні.

вважається дуже надійним через свою простоту в обслуговуванні. Mazda CX-30 зарекомендував себе як надійний компактний кросовер, що вимагає лише планового технічного обслуговування.

зарекомендував себе як надійний компактний кросовер, що вимагає лише планового технічного обслуговування. Mazda MX-5 Miata є еталоном надійності, особливо перше та третє покоління.

Більшість власників погоджуються: при дотриманні графіка ТО (заміна оливи, свічок, рідин) Mazda буде працювати без значних проблем.

Найкращою комбінацією для довгої та щасливої експлуатації вважається двигун SkyActiv-G у парі з традиційною автоматичною коробкою передач, позаяк вона надійніша порівняно з варіатором.

Неприємні моменти

Жоден автомобіль не ідеальний. Двигуни SkyActiv-G, як і більшість агрегатів з безпосереднім уприскуванням, схильні до накопичення вуглецю.

Старіші Mazda3 можуть мати проблеми зі зчепленням навіть для авто з пробігом менше 48 000 км. Також попри простоту, модель схильна до електричних проблем (радіо, погане заземлення або генератор).

можуть мати проблеми зі зчепленням навіть для авто з пробігом менше 48 000 км. Також попри простоту, модель схильна до електричних проблем (радіо, погане заземлення або генератор). CX-30 іноді страждає від проблем з серпантинним ременем, причому один власник скаржився, що ремонт обійшовся у 800 доларів.

іноді страждає від проблем з серпантинним ременем, причому один власник скаржився, що ремонт обійшовся у 800 доларів. Деякі власники CX-50 повідомляли про несправності акумулятора, лічильника палива та круїз-контролю.

повідомляли про несправності акумулятора, лічильника палива та круїз-контролю. Mazda MX-5 має проблеми з коробкою передач, задньою підвіскою та чутливим розвал-сходженням.

Також варто пам'ятати про масові відкликання останніх років, пов'язані з несправними паливними помпами, подушками безпеки та блоком живлення приладової панелі в моделях, випущених після 2020 року.