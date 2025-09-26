Відео
Відео

Чи варто купити Mazda 3 з пробігом

Чи варто купити Mazda 3 з пробігом

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 06:45
Вживана Mazda 3: чи варто купити
2019 Mazda 3. Фото: caranddriver.com

Mazda 3 роками залишається одним із найбільш цікавих варіантів у компактному сегменті, вигідно вирізняючись на тлі конкурентів. Японський виробник зробив ставку на позачасовий дизайн та сучасні технічні рішення. Чи приховує цей привабливий стиль таку ж бездоганну надійність механіки?

Про це написав Auto Swiat.

Модель дебютувала у 2003 році й пройшла чотири покоління.

Третє покоління (2013-2019) зазнало фейсліфтингу у 2017 році, отримавши функцію G-Vectoring Control для покращення керованості та просунуті системи допомоги водієві, тоді як зовнішній стиль залишився майже незмінним. Була доступна як п'ятидверний хетчбек та чотиридверний седан.

Четверте покоління (з 2019) продовжує традицію сміливого дизайну, а седан перетворився на стильний лімузин-фастбек. Основні зміни в цій генерації зосереджені на технічних аспектах.

Mazda послідовно відрізняється від більшості конкурентів, зосереджуючись на атмосферних двигунах з високим ступенем стиснення, а не на агрегатах з турбонаддувом.

Третє покоління пропонувало бензинові двигуни потужністю 100–165 к.с. та дизельні 105 та 150 к.с., забезпечуючи розумну економію палива.

Четверте покоління представило інноваційний двигун Skyactiv-X, що поєднує переваги бензинових та дизельних агрегатів. Бензинові версії пропонують потужність 122–186 к.с., дизельні — 116–150 к.с.

Найпоширеніші несправності

Mazda 3 обох останніх поколінь загалом добре проходять техогляди, але не позбавлені типових недоліків.

Діагности з відомого німецького автоклубу ADAC часто вказують на проблеми з пружинами та амортизаторами підвіски третього покоління, а в старших моделях — на іржу на компонентах підвіски. Також відзначається вище середнього зношування гальмівних дисків та проблеми з системою переднього освітлення вже при другому ТО.

Четверте покоління значно менш проблемне. Головні недоліки обмежені окремими випадками відмови стартерного акумулятора у моделях 2019-2021 років. Більшість проблем, характерних для третього покоління, у новій моделі практично відсутні.

Ціни на вживані Mazda 3

Mazda 3 має гарну репутацію на ринку вживаних автомобілів, що призводить до стабільних цін. Це підтверджують зразки пропозицій за даними Deutsche Automobil Treuhand:

  • базовий хетчбек Mazda 3 Skyactiv-X M-Hybrid (6/2021) — 186 к.с., пробіг 52 000 км, ціна: 18 533 євро;
  • хетчбек Mazda3 2.0 Skyactiv-G у версії Sports-Line (6/2015) — 120 к.с., пробіг 111 000 км, ціна: 12 002 євро;
  • хетчбек Mazda3 1.5 Skyactiv-D у версії Center-Line (6/2017) — 105 к.с., пробіг 135 000 км, ціна: 10 269 євро.

ремонт авто проблеми поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
