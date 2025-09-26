Подержанная Mazda 3: стоит ли купить

Стоит ли купить Mazda 3 с пробегом
Mazda 3 годами остается одним из наиболее интересных вариантов в компактном сегменте, выгодно выделяясь на фоне конкурентов. Японский производитель сделал ставку на вневременной дизайн и современные технические решения. Скрывает ли этот привлекательный стиль такую же безупречную надежность механики?
Об этом написал Auto Swiat.
Стиль и двигатели
Модель дебютировала в 2003 году и прошла четыре поколения.
Третье поколение (2013-2019) претерпело фейслифтинг в 2017 году, получив функцию G-Vectoring Control для улучшения управляемости и продвинутые системы помощи водителю, тогда как внешний стиль остался почти неизменным. Была доступна как пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан.
Четвертое поколение (с 2019) продолжает традицию смелого дизайна, а седан превратился в стильный лимузин-фастбэк. Основные изменения в этой генерации сосредоточены на технических аспектах.
Mazda последовательно отличается от большинства конкурентов, сосредотачиваясь на атмосферных двигателях с высокой степенью сжатия, а не на агрегатах с турбонаддувом.
Третье поколение предлагало бензиновые двигатели мощностью 100-165 л.с. и дизельные 105 и 150 л.с., обеспечивая разумную экономию топлива.
Четвертое поколение представило инновационный двигатель Skyactiv-X, сочетающий преимущества бензиновых и дизельных агрегатов. Бензиновые версии предлагают мощность 122-186 л.с., дизельные — 116-150 л.с.
Распространенные неисправности
Mazda 3 обоих последних поколений в целом хорошо проходят техосмотры, но не лишены типичных недостатков.
Диагносты из известного немецкого автоклуба ADAC часто указывают на проблемы с пружинами и амортизаторами подвески третьего поколения, а в старших моделях — на ржавчину на компонентах подвески. Также отмечается выше среднего износ тормозных дисков и проблемы с системой переднего освещения уже при втором ТО.
Четвертое поколение значительно менее проблемное. Главные недостатки ограничены отдельными случаями отказа стартерного аккумулятора в моделях 2019-2021 годов. Большинство проблем, характерных для третьего поколения, в новой модели практически отсутствуют.
Цены на подержанные Mazda 3
Mazda 3 имеет хорошую репутацию на рынке подержанных автомобилей, что приводит к стабильным ценам. Это подтверждают образцы предложений по данным Deutsche Automobil Treuhand:
- базовый хэтчбек Mazda 3 Skyactiv-X M-Hybrid (6/2021) — 186 л.с., пробег 52 000 км, цена: 18 533 евро;
- хэтчбек Mazda3 2.0 Skyactiv-G в версии Sports-Line (6/2015) — 120 л.с., пробег 111 000 км, цена: 12 002 евро;
- хэтчбек Mazda3 1.5 Skyactiv-D в версии Center-Line (6/2017) — 105 л.с., пробег 135 000 км, цена: 10 269 евро.
