Mazda после 160 000 км пробега: стоит ли покупать

2019 Mazda CX-30 Фото: carmagazine.co.uk

Автомобили Mazda признаны одними из самых надежных по рейтингам авторитетных Consumer Reports и JD Power. Какие подержанные модели выдержали испытание временем лучше, и какие проблемы все же могут возникнуть у владельцев.

Об этом написал Slash Gear.

Долговечность Mazda

Автомобили Mazda признаны одними из самых надежных. Consumer Reports ставит бренд на третье место среди подержанных авто, а JD Power включает его в тройку лидеров надежности 2025 года.

По словам владельцев, эта репутация вполне заслужена, и приобретение модели с пробегом более 160 000 км является достаточно безопасным.

Водители высоко ценят двигатели SkyActiv-G без турбонаддува, называя их почти "пуленепробиваемыми" при условии регулярного обслуживания. Эти двигатели устанавливались на многих моделях 2010-2020 годов.

Mazda3 считается очень надежным из-за своей простоты в обслуживании. Mazda CX-30 зарекомендовал себя как надежный компактный кроссовер, требующий только планового технического обслуживания.

Mazda MX-5 Miata является эталоном надежности, особенно первое и третье поколение.

Большинство владельцев соглашаются: при соблюдении графика ТО (замена масла, свечей, жидкостей) Mazda будет работать без значительных проблем.

Лучшей комбинацией для долгой и счастливой эксплуатации считается двигатель SkyActiv-G в паре с традиционной автоматической коробкой передач, поскольку она надежнее по сравнению с вариатором.

Неприятные моменты

Ни один автомобиль не идеален. Двигатели SkyActiv-G, как и большинство агрегатов с непосредственным впрыском, склонны к накоплению углерода.

сообщали о неисправностях аккумулятора, счетчика топлива и круиз-контроля. Mazda MX-5 имеет проблемы с коробкой передач, задней подвеской и чувствительным развал-схождением.

Также стоит помнить о массовых отзывах последних лет, связанных с неисправными топливными насосами, подушками безопасности и блоком питания приборной панели в моделях, выпущенных после 2020 года.