Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли покупать Mazda после 160 000 км пробега

Стоит ли покупать Mazda после 160 000 км пробега

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 06:45
обновлено: 20:55
Mazda после 160 000 км пробега: стоит ли покупать
2019 Mazda CX-30 Фото: carmagazine.co.uk

Автомобили Mazda признаны одними из самых надежных по рейтингам авторитетных Consumer Reports и JD Power. Какие подержанные модели выдержали испытание временем лучше, и какие проблемы все же могут возникнуть у владельцев.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Долговечность Mazda

Автомобили Mazda признаны одними из самых надежных. Consumer Reports ставит бренд на третье место среди подержанных авто, а JD Power включает его в тройку лидеров надежности 2025 года.

По словам владельцев, эта репутация вполне заслужена, и приобретение модели с пробегом более 160 000 км является достаточно безопасным.

Водители высоко ценят двигатели SkyActiv-G без турбонаддува, называя их почти "пуленепробиваемыми" при условии регулярного обслуживания. Эти двигатели устанавливались на многих моделях 2010-2020 годов.

  • Mazda3 считается очень надежным из-за своей простоты в обслуживании.
  • Mazda CX-30 зарекомендовал себя как надежный компактный кроссовер, требующий только планового технического обслуживания.
  • Mazda MX-5 Miata является эталоном надежности, особенно первое и третье поколение.

Большинство владельцев соглашаются: при соблюдении графика ТО (замена масла, свечей, жидкостей) Mazda будет работать без значительных проблем.

Лучшей комбинацией для долгой и счастливой эксплуатации считается двигатель SkyActiv-G в паре с традиционной автоматической коробкой передач, поскольку она надежнее по сравнению с вариатором.

Также читайте:

Стоит ли купить Mazda 3 с пробегом

Каких подержанных кроссоверов Mazda CX-5 следует избегать

Самый надежный автомобиль Mazda за последние десять лет

Неприятные моменты

Ни один автомобиль не идеален. Двигатели SkyActiv-G, как и большинство агрегатов с непосредственным впрыском, склонны к накоплению углерода.

  • Более старые Mazda3 могут иметь проблемы со сцеплением даже для авто с пробегом менее 48 000 км. Также несмотря на простоту, модель подвержена электрическим проблемам (радио, плохое заземление или генератор).
  • CX-30 иногда страдает от проблем с серпантинным ремнем, причем один владелец жаловался, что ремонт обошелся в 800 долларов.
  • Некоторые владельцы CX-50 сообщали о неисправностях аккумулятора, счетчика топлива и круиз-контроля.
  • Mazda MX-5 имеет проблемы с коробкой передач, задней подвеской и чувствительным развал-схождением.

Также стоит помнить о массовых отзывах последних лет, связанных с неисправными топливными насосами, подушками безопасности и блоком питания приборной панели в моделях, выпущенных после 2020 года.

ремонт авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации