Выбор подержанной Mazda3: лучшие годы выпуска по версии экспертов и водителей

Mazda3 2010 года. Фото: caranddriver.com

Mazda3 остается популярным автомобилем на вторичном рынке благодаря сочетанию динамичного дизайна и проверенной временем выносливости. Анализ данных от ведущих экспертных организаций позволяет определить наиболее удачные годы выпуска этой модели для потенциальных покупателей.

Об этом написал Car Buzz.

Реклама

Читайте также:

Надежность поколений

Компания JD Power оценивает качество и надежность Mazda3 на высоком уровне на протяжении десятилетий. Ни один модельный год начиная с 2007 не получил оценку ниже 74 баллов из 100, что свидетельствует о стабильно высоком базовом качестве конструкции транспортного средства.

Самый высокий балл в 83 пункта получила версия 2010 года, что делает ее лидером в отчетах аналитиков. Однако специалисты отмечают, что такие цифры базируются на частоте возникновения проблем, а не на их серьезности, поэтому для полной картины стоит изучить детальные отчеты о неисправностях.

Проблемные моменты

Несмотря на высокие официальные рейтинги, ресурс CarComplaints зафиксировал наибольшее количество жалоб именно на модель 2010 года. Владельцы сообщили о 196 случаях серьезных поломок, среди которых самой распространенной является преждевременный выход из строя сцепления на пробеге около 60 000 км.

Средняя стоимость такого ремонта составляет более 1000 долларов, что существенно влияет на общую стоимость эксплуатации. Кроме технических узлов, водители указывают на проблемы с интерьером, такие как повреждение приборной панели из-за перегрева и дефекты креплений сидений.

Также читайте:

Самый надежный автомобиль Mazda за последние десять лет

Почему Mazda снимает с производства две популярные модели

Оптимальный выбор

Наиболее сбалансированным вариантом для покупки считается модель 2018 года, которая сочетает оценку 82/100 от JD Power и минимальное количество жалоб. За всю историю эксплуатации этой версии было зафиксировано лишь 15 обращений по техническим дефектам, что является выдающимся показателем для авто такого возраста.

Если бюджет ограничен, стоит обратить внимание на Mazda3 2009 года, которая даже через 17 лет после выхода имеет лишь 16 зафиксированных жалоб.

При выборе свежих экземпляров эксперты советуют избегать 2014 года выпуска, поскольку первые партии в то время новой генерации часто имели мелкие технические недостатки, которые привели к 66 обращениям в сервисные центры.