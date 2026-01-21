Видео
Почему Mazda снимает с производства две популярные модели

Почему Mazda снимает с производства две популярные модели

Дата публикации 21 января 2026 14:22
Mazda прекращает выпуск легендарных моделей: что их заменит
Синий кроссовер Mazda CX-3 на дороге. Фото: caranddriver.com

Японский бренд Mazda, по сообщению Fast Technology, подтвердил планы по постепенному завершению производства компактного кроссовера CX-3 и экономичного хэтчбека Mazda2. Ожидается, что обе модели окончательно покинут конвейер к середине 2026 года.

Об этом написал MyDrivers.

Параметры CX-3

Первым производственный цикл завершит кроссовер CX-3, выпуск которого прекратится уже в марте этого года. В июне аналогичная участь постигнет 5-дверный хэтчбек Mazda2, базирующийся на той же платформе. Сейчас официальные дилеры продолжают принимать заказы на эти модели, однако впоследствии начнется финальная распродажа складских запасов по акционным предложениям.

Компактный кроссовер CX-3 появился на рынке в 2014 году. Еще в 2021 году автомобиль покинул рынки США и Европы, сосредоточившись на других регионах. Габариты модели составляют 4275 мм в длину при колесной базе 2570 мм. Снаряженная масса машины составляет 1360 кг, а силовая установка работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Наследие Mazda2

2011 Mazda2
Mazda2 2011 года. Фото: caranddriver.com

Модель Mazda2, которая долгое время была известна в Японии под названием Demio, выпускается с 2002 года. Нынешнее третье поколение хэтчбека дебютировало в 2014 году и получило признание благодаря высокой топливной эффективности. Двигатель Skyactiv-G объемом 1,5 литра потребляет всего 4,5 литра на 100 км пробега. Мощность агрегата составляет 85 кВт (116 л.с.) при пиковом крутящем моменте 149 Нм.

Самый надежный автомобиль Mazda за последние десять лет

Mazda создала двигатель, чтобы конкурировать с электромобилями

Технологический преемник

Вероятным преемником снятых с производства компактов станет совершенно новая модель. Так как разработка базируется на концепте Vision X-Compact, представленном в октябре 2025 года, новинка может стать небольшим кроссовером или кросс-хэтчбеком. Конечный продукт, вероятно, получит название Mazda CX-20.

Концептуальная модель имеет длину 3825 мм и колесную базу 2515 мм. Главной особенностью будущего автомобиля станет система искусственного интеллекта, способная поддерживать различные функции управления и комфорта.

Япония авто автомобиль производство известные бренды
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
