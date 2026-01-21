Mazda прекращает выпуск легендарных моделей: что их заменит

Синий кроссовер Mazda CX-3 на дороге. Фото: caranddriver.com

Японский бренд Mazda, по сообщению Fast Technology, подтвердил планы по постепенному завершению производства компактного кроссовера CX-3 и экономичного хэтчбека Mazda2. Ожидается, что обе модели окончательно покинут конвейер к середине 2026 года.

Об этом написал MyDrivers.

Реклама

Читайте также:

Параметры CX-3

Первым производственный цикл завершит кроссовер CX-3, выпуск которого прекратится уже в марте этого года. В июне аналогичная участь постигнет 5-дверный хэтчбек Mazda2, базирующийся на той же платформе. Сейчас официальные дилеры продолжают принимать заказы на эти модели, однако впоследствии начнется финальная распродажа складских запасов по акционным предложениям.

Компактный кроссовер CX-3 появился на рынке в 2014 году. Еще в 2021 году автомобиль покинул рынки США и Европы, сосредоточившись на других регионах. Габариты модели составляют 4275 мм в длину при колесной базе 2570 мм. Снаряженная масса машины составляет 1360 кг, а силовая установка работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Наследие Mazda2

Mazda2 2011 года. Фото: caranddriver.com

Модель Mazda2, которая долгое время была известна в Японии под названием Demio, выпускается с 2002 года. Нынешнее третье поколение хэтчбека дебютировало в 2014 году и получило признание благодаря высокой топливной эффективности. Двигатель Skyactiv-G объемом 1,5 литра потребляет всего 4,5 литра на 100 км пробега. Мощность агрегата составляет 85 кВт (116 л.с.) при пиковом крутящем моменте 149 Нм.

Также читайте:

Самый надежный автомобиль Mazda за последние десять лет

Mazda создала двигатель, чтобы конкурировать с электромобилями

Технологический преемник

Вероятным преемником снятых с производства компактов станет совершенно новая модель. Так как разработка базируется на концепте Vision X-Compact, представленном в октябре 2025 года, новинка может стать небольшим кроссовером или кросс-хэтчбеком. Конечный продукт, вероятно, получит название Mazda CX-20.

Концептуальная модель имеет длину 3825 мм и колесную базу 2515 мм. Главной особенностью будущего автомобиля станет система искусственного интеллекта, способная поддерживать различные функции управления и комфорта.