Mazda припиняє випуск легендарних моделей: що їх замінить

Синій кросовер Mazda CX-3 на дорозі. Фото: caranddriver.com

Японський бренд Mazda, за повідомленням Fast Technology, підтвердив плани щодо поступового завершення виробництва компактного кросовера CX-3 та економічного хетчбека Mazda2. Очікується, що обидві моделі остаточно залишать конвеєр до середини 2026 року.

Про це написав MyDrivers.

Реклама

Читайте також:

Параметри CX-3

Першим виробничий цикл завершить кросовер CX-3, випуск якого припиниться вже у березні цього року. У червні аналогічна доля спіткає 5-дверний хетчбек Mazda2, що базується на тій самій платформі. Наразі офіційні дилери продовжують приймати замовлення на ці моделі, проте згодом почнеться фінальний розпродаж складських запасів за акційними пропозиціями.

Компактний кросовер CX-3 з'явився на ринку у 2014 році. Ще у 2021 році автомобіль залишив ринки США та Європи, зосередившись на інших регіонах. Габарити моделі становлять 4275 мм у довжину при колісній базі 2570 мм. Споряджена маса машини складає 1360 кг, а силова установка працює разом з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Спадщина Mazda2

Mazda2 2011 року. Фото: caranddriver.com

Модель Mazda2, яка тривалий час була відома в Японії під назвою Demio, випускається з 2002 року. Нинішнє третє покоління хетчбека дебютувало у 2014 році та здобуло визнання завдяки високій паливній ефективності. Двигун Skyactiv-G об'ємом 1,5 літра споживає лише 4,5 літра на 100 км пробігу. Потужність агрегату становить 85 кВт (116 к.с.) при піковому крутному моменті 149 Нм.

Також читайте:

Найнадійніший автомобіль Mazda за останні десять років

Mazda створила двигун, щоб конкурувати з електромобілями

Технологічний наступник

Ймовірним наступником знятих з виробництва компактів стане абсолютно нова модель. Позаяк розробка базується на концепті Vision X-Compact, представленому у жовтні 2025 року, новинка може стати невеликим кросовером або крос-хетчбеком. Кінцевий продукт ймовірно отримає назву Mazda CX-20.

Концептуальна модель має довжину 3825 мм та колісну базу 2515 мм. Головною особливістю майбутнього автомобіля стане система штучного інтелекту, здатна підтримувати різноманітні функції керування та комфорту.