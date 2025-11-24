Mazda створила ДВЗ, що конкуруватиме з електрокарами

Mazda з унікальним двигуном. Фото: Mazda

Mazda представила революційну технологію, що здатна змінити уявлення про майбутнє двигунів внутрішнього згоряння. Японський автовиробник успішно випробував унікальну силову установку, яка не лише викидає CO2, але й активно його поглинає, що робить її екологічною альтернативою електромобілям.

Про це повідомив Motor.

Свій шлях

Прорив відбувся під час тестових заїздів, де двигун, розроблений інженерами з Хіросіми, продемонстрував свою ефективність у реальних умовах. Замість того щоб повністю переходити на електричні технології, Mazda зосередилася на кардинальному покращенні традиційних двигунів, та прагне досягти вуглецевої нейтральності шляхом уловлювання викидів.

Суть технології полягає в інтегрованій системі, яка використовує інноваційні процеси для поглинання значної частини CO2, що утворюється під час згоряння палива. За словами представників компанії, ці випробування стали справжньою японською революцією у сфері автомобілебудування.

Перемога на перегонах

У Mazda впевнені, що ця технологія може стати переломним моментом для галузі, пропонуючи споживачам екологічну динаміку без необхідності повного переходу на електричні батареї. Цей компактний двигун, випробуваний у спорткарі, є не просто гоночним агрегатом, а демонстрацією унікальної внутрішньої архітектури, яка може бути масштабована для серійного виробництва.

Ця розробка підтверджує стратегію Mazda щодо збереження двигунів внутрішнього згоряння у майбутньому, але з нульовим або мінімальним впливом на навколишнє середовище, що кидає серйозний виклик домінуванню електромобілів.