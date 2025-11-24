Mazda створила ДВЗ, що конкуруватиме з електрокарами

Mazda створила двигун, щоб конкурувати з електромобілями
Mazda представила революційну технологію, що здатна змінити уявлення про майбутнє двигунів внутрішнього згоряння. Японський автовиробник успішно випробував унікальну силову установку, яка не лише викидає CO2, але й активно його поглинає, що робить її екологічною альтернативою електромобілям.
Про це повідомив Motor.
Свій шлях
Прорив відбувся під час тестових заїздів, де двигун, розроблений інженерами з Хіросіми, продемонстрував свою ефективність у реальних умовах. Замість того щоб повністю переходити на електричні технології, Mazda зосередилася на кардинальному покращенні традиційних двигунів, та прагне досягти вуглецевої нейтральності шляхом уловлювання викидів.
Суть технології полягає в інтегрованій системі, яка використовує інноваційні процеси для поглинання значної частини CO2, що утворюється під час згоряння палива. За словами представників компанії, ці випробування стали справжньою японською революцією у сфері автомобілебудування.
Також читайте:
Найнадійніший автомобіль Mazda за останні 25 років
Чи варто купити Mazda3 з пробігом
Який двигун в Mazda CX-50 2025 року найкращий
Перемога на перегонах
У Mazda впевнені, що ця технологія може стати переломним моментом для галузі, пропонуючи споживачам екологічну динаміку без необхідності повного переходу на електричні батареї. Цей компактний двигун, випробуваний у спорткарі, є не просто гоночним агрегатом, а демонстрацією унікальної внутрішньої архітектури, яка може бути масштабована для серійного виробництва.
Ця розробка підтверджує стратегію Mazda щодо збереження двигунів внутрішнього згоряння у майбутньому, але з нульовим або мінімальним впливом на навколишнє середовище, що кидає серйозний виклик домінуванню електромобілів.
Читайте Новини.LIVE!