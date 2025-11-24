Видео
Видео

Главная Авто Mazda создала двигатель, чтобы конкурировать с электромобилями

Mazda создала двигатель, чтобы конкурировать с электромобилями

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 20:40
обновлено: 18:30
Mazda создала ДВС, который будет конкурировать с электрокарами
Mazda с уникальным двигателем. Фото: Mazda

Mazda представила революционную технологию, способную изменить представление о будущем двигателей внутреннего сгорания. Японский автопроизводитель успешно испытал уникальную силовую установку, которая не только выбрасывает CO2, но и активно его поглощает, что делает ее экологичной альтернативой электромобилям.

Об этом сообщил Motor.

Победа на гонках

В Mazda уверены, что эта технология может стать переломным моментом для отрасли, предлагая потребителям экологичную динамику без необходимости полного перехода на электрические батареи. Этот компактный двигатель, испытанный в спорткаре, является не просто гоночным агрегатом, а демонстрацией уникальной внутренней архитектуры, которая может быть масштабирована для серийного производства.

Эта разработка подтверждает стратегию Mazda по сохранению двигателей внутреннего сгорания в будущем, но с нулевым или минимальным воздействием на окружающую среду, что бросает серьезный вызов доминированию электромобилей.

Япония авто технологии автомобиль Мотор двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
