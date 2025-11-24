Mazda создала ДВС, который будет конкурировать с электрокарами

Mazda с уникальным двигателем. Фото: Mazda

Mazda представила революционную технологию, способную изменить представление о будущем двигателей внутреннего сгорания. Японский автопроизводитель успешно испытал уникальную силовую установку, которая не только выбрасывает CO2, но и активно его поглощает, что делает ее экологичной альтернативой электромобилям.

Об этом сообщил Motor.

Свой путь

Прорыв произошел во время тестовых заездов, где двигатель, разработанный инженерами из Хиросимы, продемонстрировал свою эффективность в реальных условиях. Вместо того чтобы полностью переходить на электрические технологии, Mazda сосредоточилась на кардинальном улучшении традиционных двигателей, и стремится достичь углеродной нейтральности путем улавливания выбросов.

Суть технологии заключается в интегрированной системе, которая использует инновационные процессы для поглощения значительной части CO2, образующегося при сгорании топлива. По словам представителей компании, эти испытания стали настоящей японской революцией в сфере автомобилестроения.

Победа на гонках

В Mazda уверены, что эта технология может стать переломным моментом для отрасли, предлагая потребителям экологичную динамику без необходимости полного перехода на электрические батареи. Этот компактный двигатель, испытанный в спорткаре, является не просто гоночным агрегатом, а демонстрацией уникальной внутренней архитектуры, которая может быть масштабирована для серийного производства.

Эта разработка подтверждает стратегию Mazda по сохранению двигателей внутреннего сгорания в будущем, но с нулевым или минимальным воздействием на окружающую среду, что бросает серьезный вызов доминированию электромобилей.