Какие американские автомобили конкурируют с Honda Civic по надежности

Honda Civic десятилетиями держалась в статусе "автомобиля без сюрпризов" и отлично зарекомендовала себя за это время. Именно ее часто покупают те, кто хочет просто ездить, а не стресовать из-за необходимости ехать на СТО или искать мастера. Но инженеры не сидят на месте, а потому старое правило, что надежные машины — это исключительно "японцы", а не США, уже не работает.

Новини.LIVE расскажет, какие американские модели авто превзошли классику по мнению экспертов HotCars.

Подборка ТОП-10 лучших надежных американских моделей авто

Американские производители перестали бесконечно экспериментировать и начали работать не на маркетинг, а на качество. Так что если смотреть не только на расход топлива, а на выносливость конструкции, запас прочности и реальный ресурс, у США уже есть чем ответить Honda Civic.

Honda Civic никуда не делась из списка лучших моделей авто для покупок. Она все еще остается отличным выбором для тех, кому нужен экономичный, предсказуемый и относительно недорогой в повседневной эксплуатации автомобиль. Но старое правило "японцы надежны, американцы - нет" уже давно не работает в лоб.

Ниже - десять американских моделей, которые по оценкам водителей и критиков сильнее, выносливее и мощнее Civic, если вам нужна долгая служба автомобиля без внезапных поломок и сюрпризов.

Chevrolet Tahoe / GMC Yukon

Chevrolet Tahoe. Фото: Pexels

Tahoe и Yukon - это надежные внедорожники, которые давно отлично себя зарекомендовали. Если Civic подкупает водителей своей экономичностью и предсказуемостью, то эти два больших внедорожника имеют большие атмосферные двигатели V8, мощные автоматы и механический запас, который хорошо переносит большие пробеги. Chevrolet Tahoe тоже получил модельную награду в J.D. Power VDS 2026.

Если машина нужна не только для того, чтобы доехать до работы и обратно, но и для нужд семьи, поездок, буксировки или большого пробега, Tahoe/Yukon станут лучшим выбором.

Перед покупкой стоит проверить систему AFM, состояние магнитной подвески, утечки по амортизаторам, сервисную историю коробки и общее состояние ходовой. RepairPal оценивает, что обслуживание Tahoe обойдется примерно в 744 доллара в год, а CarEdge — в 9966 долларов на 10 лет.

Buick Enclave

Buick Enclave. Фото: Pexels

Enclave долго имел репутацию машины "для спокойной семейной жизни", но не обязательно машины "для долгой семейной жизни". Но после перехода на новую генерацию модель заметно улучшилась.

Сегодня Enclave является не просто большим трехрядным SUV, а это уже достаточно надежный семейный автомобиль, где 3,6-литровый V6 прослужит на славу, особенно если брать второе поколение, а не старые проблемные версии.

Расходы на его обслуживание составят почти 720 долларов в год, а за 10 лет на него придется потратить 9283 доллара.

Ford Mustang

Ford Mustang. Фото: hotcars

Mustang в версии с 5,0-литровым двигателем Coyote V8 — это одна из самых удачных американских машин для тех, кто хочет иметь мощную неприхотливую машину. С годами Coyote стал значительно качественнее и надежнее двигателем с широкой доступностью запчастей и нормальной сервисной базой.

Прежде чем покупать это авто, эксперты советуют проверить расход масла на ранних годах, шумы клапанного механизма, работу механики или автомата в зависимости от версии, наличие обновлений по ПО.

По RepairPal средняя годовая стоимость содержания — около 709 долларов, а CarEdge оценивает расходы за 10 лет в 7830 долларов, что вполне умеренно. Эксперты советуют с повышенной осторожностью смотреть на модели, выпущенные в 2012, 2015 и 2016 годы.

Ford F-150

Ford F-150. Фото: Pexels

Ford F-150 - это пикап, рассчитанный на постоянную нагрузку, буксировку, длительные поездки. Эксперты советуют обратить внимание на 5,0-литровый атмосферный V8, или уже доработанные 3,5-литровые EcoBoost. По RepairPal средняя годовая стоимость содержания составляет около 788 долларов, а CarEdge оценивает 10-летние расходы в 11242 доллара.

Слабые места этой модели тоже хорошо известны: ранние 3.5 EcoBoost имели претензии к цепи ГРМ, а 10-ступенчатый автомат на части машин 2018 года прославился резкими переключениями. Поэтому F-150 стоит брать не любой, а лишь после нормального отбора по мотору, коробке и году, а наиболее осторожно надо отнестись к покупке машины 2018-го года выпуска.

Chevrolet Silverado 1500

Chevrolet Silverado 1500. Фото: Pexels

Silverado 1500 - это авто, которое способно на все и даже больше. Самой сильной его стороной является 5,3-литровый двигатель V8. Это один из самых известных американских моторов последних лет. Этот пикап создан для постоянной работы, дальних перевозок и больших пробегов. По RepairPal средняя годовая стоимость обслуживания составляет около 714 долларов, а CarEdge оценивает 10-летние расходы в 10950 долларов.

Автомобилисты советуют обратить внимание, что на часть машин поступали жалобы на "дрожание" 8-ступенчатой коробки, а версии с системой AFM могли иметь вопросы к гидрокомпенсаторам. Именно поэтому стартовый 2014 год для этой генерации считается самым рискованным для покупки, поэтому лучше приглядываться к моделям, которые вышли позже.

GMC Acadia

GMC Acadia. Фото: Pexels

После смены поколения GMC Acadia фактически восстановила свою репутацию. В версии, которая началась с серии производства 2017 года, это значительно более надежный среднеразмерный SUV.

Сейчас Acadia предлагает 2,0-литровый турбомотор и 3,6-литровый двигатель V6, и именно эти силовые агрегаты считаются уже намного лучше, чем проблемная ранняя техника первого поколения. По RepairPal годовое обслуживание обходится примерно в 734 доллара, а CarEdge оценивает 10-летние расходы в 8504 доллара. Ранее машины "прославились" тем, что регулярно появлялась ошибка "Shift to Park", когда авто некорректно определяло положение селектора. Именно поэтому, если брать Acadia, лучше не начинать с первого года выпуска, а смотреть на более поздние экземпляры с уже исправленными багами.

Cadillac XT5

Cadillac XT5. Фото: hotcars

Cadillac XT5 - это хороший пример того, что американский премиум не обязательно обречен на дорогую и дорогую эксплуатацию. Эта модель имеет 3,6-литровый V6, который рынок уже хорошо знает. XT5 силен тем, что имеет премиальный салон. При этом содержание у него не выглядит заоблачным: CarEdge оценивает 10-летние расходы в 9892 доллара, а RepairPal для XT5 показывает среднюю годовую стоимость около 305 долларов.

Чаще всего владельцы жаловались не на мотор или коробку, а на мультимедиа CUE и отдельные мелкие электронные сбои. Если покупать подержанный XT5, осторожнее всего стоит относиться к 2017 году, ведь это первый год выпуска модели, где еще могли быть определенные недостатки.

Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox. Фото: hotcars

Equinox - это именно та модель для выбора, если хочется купить американское, практичное и не слишком дорогое в содержании авто. Средний годовой чек на сервис, по RepairPal, составляет около 537 долларов. За 10 лет CarEdge оценивает расходы на уровне 9196 долларов.

Equinox подкупает своей простотой несмотря на люксовый вид. В более новых поколениях он хорошо себя зарекомендовал, как семейный кроссовер на каждый день. Ранние 2,4-литровые моторы в старых поколениях имели плохую репутацию из-за повышенного расхода топлива. Именно поэтому при покупке модели 2010-2013 годов стоит обходить стороной, а среди "нежелательных" годов упоминались 2014 и 2015.

Chevrolet Corvette Stingray C8 Chevrolet Corvette Stingray

Chevrolet Corvette Stingray C8. Фото: Pexels

Именно C8 сильно разрушил старый стереотип о том, что спорткар принесет хозяину авто лишь лишние хлопоты. Базовый Stingray держится на 6,2-литровом атмосферном V8 LT2 и 8-ступенчатой роботизированной коробке с двойным сцеплением.

По RepairPal средняя годовая стоимость обслуживания составляет около 737 долларов, а CarEdge дает оценку всего 8292 доллара за 10 лет. Самые слабые места ранних моделей машин не в двигателях. Пользователи жаловались на мелкие недостатки с замком переднего багажника и отдельных электронных нюансов. Именно поэтому самым рискованным годом для покупки остается ранний период запуска поколения в 2019 году.

Buick Encore GX

Buick Encore GX. Фото: Wikimedia Commons

Buick Encore GX - это самый сильный вариант в этой подборке. По J.D. Power он имеет 90/100 по Quality & Reliability, то есть формально опережает Civic. Это небольшой городской кроссовер с турбомоторами 1,2 и 1,3 литра, ориентированный не на драйв, а на спокойное ежедневное использование.

Модель молодая, но уже успела заработать хорошую репутацию, как надежная машина для передвижения по городу и пригороду. С расходами тоже все относительно сдержанно: CarEdge оценивает обслуживание и ремонт примерно в 8840 долларов за первые 10 лет. Для этого авто критически важны нормальные интервалы замены масла и профилактическое обслуживание коробки и системы наддува. Если покупать подержанный вариант, осторожно надо смотреть на 2020 год, потому что это стартовый год модели, с которой могут быть нюансы.

