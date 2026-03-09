Рейтинг літніх шин для авто за результатами випробувань 2026 року

Гальмування авто на мокрій дорозі. Фото: apollotyres.com

Шведське видання Vi Bilägare оприлюднило результати масштабного тестування десяти популярних моделей літніх шин у найпопулярнішому розмірі 205/55 R16. Випробування на спеціальному треку з використанням автомобілів Volkswagen Golf GTI та Golf 1.5 eTSI показали критичну різницю в ефективності зупинки між лідерами ринку та бюджетними варіантами.

Безпека передусім

Методологія випробувань передбачала суворий контроль умов, де основний акцент було зроблено на поведінці гуми під час дощу. Цей показник склав 60% від загальної оцінки, тоді як характеристики на сухому покритті та параметри комфорту чи економічності отримали по 20%. Такий підхід дозволив об’єктивно оцінити здатність коліс захищати екіпаж у складних погодних умовах.

Результати гальмування зі швидкості 100 км/год до 5 км/год на мокрому асфальті виявилися показовими для всіх учасників. Найкоротший шлях зупинки продемонструвала модель Continental PremiumContact 7 з показником 35,5 м. Водночас найгірший результат зафіксовано у Linglong EcoMaster e на рівні 42 м, що створює небезпечний розрив у 6,5 м порівняно з лідером.

На сухій трасі при зниженні швидкості зі 110 км/год ситуація залишилася подібною. Преміальні бренди знову забезпечили мінімальну дистанцію, тоді як аутсайдеру знадобилося на 6 м більше простору для повної зупинки. Така стабільність цифр підтверджує, що технічне відставання деяких виробників є системним і проявляється незалежно від стану дорожнього покриття.

Підсумки випробувань

Підсумкова таблиця відображає реальний рівень захисту, враховуючи також стійкість до аквапланування та керованість у поворотах. Сумарні бали учасників за результатами всіх етапів розподілилися наступним чином:

Continental PremiumContact 7: 94% Pirelli Cinturato C3: 90% Nokian Hakka Blue 3: 87% Falken Ziex ZE320: 85% Bridgestone Turanza 6: 82% Michelin Primacy 5: 78% Nexen N'Fera Primus SU1 Plus: 74% Maxxis Premitra HP6: 70% Landsail RapidDragon: 65% Linglong EcoMaster e: 47%

Цікаво, що найменш безпечна модель стала лідером у питанні ощадливості. Вона продемонструвала витрату пального на рівні 5,15 л/100 км, тоді як преміальна Pirelli потребувала 5,6 л/100 км. Проте низький опір коченню не зміг компенсувати слабку стабільність та надто довгий гальмівний шлях під час опадів.

Висновки експертів однозначні: надмірна економія при купівлі може коштувати занадто дорого в екстремальній ситуації. Різниця у 6-6,5 м під час екстреної зупинки часто є вирішальним фактором для уникнення аварії. Обираючи нову гуму, варто зважати на баланс між ціною та реальними технічними можливостями виробу.