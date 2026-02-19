Як зупинити суху гниль, яка руйнує автомобільні шини

Суха гниль на покришці. Фото: bmwnorwood.co

Поява дрібних тріщин та зміна кольору гуми свідчать про розвиток небезпечного хімічного процесу, відомого як суха гниль. Такий стан покришок значно підвищує ризик раптового розриву колеса під час руху навіть за умови збереження висоти протектора.

Хімічний розпад

На відміну від органічних грибків, суха гниль є результатом хімічного розпаду компонентів гуми. Нові шини вирізняються глибоким чорним кольором та гнучкістю, проте з часом під впливом температурних коливань та ультрафіолетового випромінювання матеріал втрачає свої властивості. Процес проявляється у вигляді тріщин на боковинах, появи сірого відтінку та крихкої текстури поверхні.

Помітити проблему можна під час уважного огляду протектора та бічних частин колеса. Нездатність покришки утримувати стабільний тиск повітря часто стає першим сигналом про внутрішні пошкодження. Позаяк мікротріщини мають здатність поширюватися всередину конструкції, ігнорування цих ознак призводить до відшарування сталевого корду та небезпеки розриву шини під час руху автомобіля.

Найчастіше руйнування загрожує шинам, вік яких перевищує 6 років з дати виробництва. Більшість виробників вважають період від 6 до 10 років критичним терміном, після якого безпечна експлуатація стає неможливою. Перевірка коду DOT (дати виробництва) на боковині є дешевим методом страхування від придбання товару, що вже почав деградувати на складі.

Методи профілактики

Повністю зупинити старіння гуми неможливо, проте існують способи суттєво відтермінувати цей процес. Рекомендується залишати автомобіль у затінку, позаяк інтенсивне сонячне світло прискорює деградацію полімерів. Використання спеціальних захисних чохлів та підтримання належного тиску також сприяють збереженню еластичності структури.

Тривале зберігання вимагає особливого підходу, щоб уникнути незворотних пошкоджень. Колеса необхідно попередньо очистити, обгорнути герметичними пакетами та скласти у сухому прохолодному приміщенні. Для рівномірного зносу та раннього виявлення здуття чи тріщин варто проводити ротацію шин кожні 8000 км.