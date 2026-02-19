Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Что такое сухая гниль автомобильных шин и как ее остановить

Что такое сухая гниль автомобильных шин и как ее остановить

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 06:00
Как остановить сухую гниль, которая разрушает автомобильные шины
Сухая гниль на покрышке. Фото: bmwnorwood.co

Появление мелких трещин и изменение цвета резины свидетельствуют о развитии опасного химического процесса, известного как сухая гниль. Такое состояние покрышек значительно повышает риск внезапного разрыва колеса во время движения даже при условии сохранения высоты протектора.

Об этом сообщил Jalopnik.

Реклама
Читайте также:

Химический распад

В отличие от органических грибков, сухая гниль является результатом химического распада компонентов резины. Новые шины отличаются глубоким черным цветом и гибкостью, однако со временем под влиянием температурных колебаний и ультрафиолетового излучения материал теряет свои свойства. Процесс проявляется в виде трещин на боковинах, появления серого оттенка и хрупкой текстуры поверхности.

Заметить проблему можно при внимательном осмотре протектора и боковых частей колеса. Неспособность покрышки удерживать стабильное давление воздуха часто становится первым сигналом о внутренних повреждениях. Так как микротрещины имеют способность распространяться внутрь конструкции, игнорирование этих признаков приводит к отслоению стального корда и опасности разрыва шины во время движения автомобиля.

Чаще всего разрушение грозит шинам, возраст которых превышает 6 лет с даты производства. Большинство производителей считают период от 6 до 10 лет критическим сроком, после которого безопасная эксплуатация становится невозможной. Проверка кода DOT (даты производства) на боковине является дешевым методом страховки от приобретения товара, уже начавшего деградировать на складе.

Также читайте:

Чем отличаются шины для кроссоверов

Выгодно ли иметь сразу два комплекта автошин на дисках

Методы профилактики

Полностью остановить старение резины невозможно, однако существуют способы существенно отсрочить этот процесс. Рекомендуется оставлять автомобиль в тени, поскольку интенсивный солнечный свет ускоряет деградацию полимеров. Использование специальных защитных чехлов и поддержание надлежащего давления также способствуют сохранению эластичности структуры.

Длительное хранение требует особого подхода, чтобы избежать необратимых повреждений. Колеса необходимо предварительно очистить, обернуть герметичными пакетами и сложить в сухом прохладном помещении. Для равномерного износа и раннего выявления вздутия или трещин следует проводить ротацию шин каждые 8000 км.

авто проблемы советы автомобиль шины для авто
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации