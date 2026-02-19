Как остановить сухую гниль, которая разрушает автомобильные шины

Сухая гниль на покрышке. Фото: bmwnorwood.co

Появление мелких трещин и изменение цвета резины свидетельствуют о развитии опасного химического процесса, известного как сухая гниль. Такое состояние покрышек значительно повышает риск внезапного разрыва колеса во время движения даже при условии сохранения высоты протектора.

Химический распад

В отличие от органических грибков, сухая гниль является результатом химического распада компонентов резины. Новые шины отличаются глубоким черным цветом и гибкостью, однако со временем под влиянием температурных колебаний и ультрафиолетового излучения материал теряет свои свойства. Процесс проявляется в виде трещин на боковинах, появления серого оттенка и хрупкой текстуры поверхности.

Заметить проблему можно при внимательном осмотре протектора и боковых частей колеса. Неспособность покрышки удерживать стабильное давление воздуха часто становится первым сигналом о внутренних повреждениях. Так как микротрещины имеют способность распространяться внутрь конструкции, игнорирование этих признаков приводит к отслоению стального корда и опасности разрыва шины во время движения автомобиля.

Чаще всего разрушение грозит шинам, возраст которых превышает 6 лет с даты производства. Большинство производителей считают период от 6 до 10 лет критическим сроком, после которого безопасная эксплуатация становится невозможной. Проверка кода DOT (даты производства) на боковине является дешевым методом страховки от приобретения товара, уже начавшего деградировать на складе.

Методы профилактики

Полностью остановить старение резины невозможно, однако существуют способы существенно отсрочить этот процесс. Рекомендуется оставлять автомобиль в тени, поскольку интенсивный солнечный свет ускоряет деградацию полимеров. Использование специальных защитных чехлов и поддержание надлежащего давления также способствуют сохранению эластичности структуры.

Длительное хранение требует особого подхода, чтобы избежать необратимых повреждений. Колеса необходимо предварительно очистить, обернуть герметичными пакетами и сложить в сухом прохладном помещении. Для равномерного износа и раннего выявления вздутия или трещин следует проводить ротацию шин каждые 8000 км.