Тестування літніх шин: чому дорожче не завжди означає безпечніше

Сезонна заміна гуми наближається, а свіжі тести виявили суттєві відмінності між популярними літніх шин розміром 225/40 R18 XL. Експерти дослідницької компанії Auto Club Europa (ACE) провели масштабні випробування на іспанському треку Hakka Ring для визначення найнадійніших варіантів.

Лідери рейтингу

Michelin Pilot Sport 4S очолив список, набравши 141 бал, хоча вартість однієї одиниці становить приблизно 500 доларів. Слідом за ним з мінімальним відставанням лише в один бал розташувався Continental Sport Contact 7, ціна якого близька до 420 доларів.

Трійку лідерів замикає Bridgestone Potenza Sport Evo, що отримав 138 балів за аналогічну з Continental вартість. Усі ці моделі фахівці ACE класифікували як "дуже рекомендовані" для використання на таких популярних авто як VW Golf, Audi A3 або Skoda Octavia.

Несподівані провали

Справжньою сенсацією стала модель Falken Azenis FK520, яка за ціною 350 доларів змогла обійти значно дорожчий Goodyear Eagle F1 Supersport. Останній коштує близько 480 доларів, але набрав лише 129 балів, опинившись на передостанньому місці загального рейтингу.

"Falken пропонує рівень безпеки преміальних шин за значно менші кошти", — зазначив тестер Хеннінг Реннер. Модель від Goodyear поступилася навіть деяким бюджетним брендам, продемонструвавши результати, що не відповідають заявленій високій вартості.

Ефективність гальмування

На сухому асфальті при гальмуванні зі швидкості 100 км/год найкращим став Bridgestone з результатом 32,85 метра. Водночас Реннер окремо похвалив Pirelli за "дуже точні та прецизійні реакції на рухи кермом", що забезпечило моделі високі бали у цій категорії.

Ситуація кардинально змінилася на мокрій дорозі, де різниця між кращим та гіршим результатом становила майже 4 метри. При гальмуванні з 80 км/год Continental зупинив тестовий VW Golf 8 GTI через 24,51 метра, тоді як Nexen N'Fera Sport знадобилося 28,34 метра.

Баланс вартості та безпеки

Модель Linglong Sport Master при ціні близько 260 доларів здивувала фахівців високою ефективністю на мокрій поверхні, розділивши лідерство з Michelin у цій дисципліні. Проте на сухому покритті ця гума показала значно слабші результати, що суттєво вплинуло на її підсумкову позицію.

Замикає список Nexen із результатом 128 балів, хоча модель продемонструвала хорошу стійкість до аквапланування та низький рівень шуму.

Експерти ACE наголошують, що навіть остання позиція в тесті отримала статус "рекомендовано", проте довгий гальмівний шлях на мокрій дорозі залишається критичним фактором ризику.