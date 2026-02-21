Тестирование летних шин: почему дороже не всегда значит безопаснее

Автомобильная шина. Фото: freepik.com

Сезонная замена резины приближается, а свежие тесты выявили существенные различия между популярными моделями летних шин размером 225/40 R18 XL. Эксперты исследовательской компании Auto Club Europa (ACE) провели масштабные испытания на испанском треке Hakka Ring для определения самых надежных вариантов.

Лидеры рейтинга

Michelin Pilot Sport 4S возглавил список, набрав 141 балл, хотя стоимость одной единицы составляет примерно 500 долларов. Следом за ним с минимальным отставанием лишь в один балл расположился Continental Sport Contact 7, цена которого близка к 420 долларам.

Тройку лидеров замыкает Bridgestone Potenza Sport Evo, получивший 138 баллов за аналогичную с Continental стоимость. Все эти модели специалисты ACE классифицировали как "очень рекомендуемые" для использования на таких популярных авто как VW Golf, Audi A3 или Skoda Octavia.

Неожиданные провалы

Настоящей сенсацией стала модель Falken Azenis FK520, которая по цене 350 долларов смогла обойти значительно более дорогую Goodyear Eagle F1 Supersport. Последний стоит около 480 долларов, но набрал лишь 129 баллов, оказавшись на предпоследнем месте общего рейтинга.

"Falken предлагает уровень безопасности премиальных шин за значительно меньшие деньги", — отметил тестер Хеннинг Реннер. Модель от Goodyear уступила даже некоторым бюджетным брендам, продемонстрировав результаты, не соответствующие заявленной высокой стоимости.

Эффективность торможения

На сухом асфальте при торможении со скорости 100 км/ч лучшим стал Bridgestone с результатом 32,85 метра. В то же время Реннер отдельно похвалил Pirelli за "очень точные и прецизионные реакции на движения рулем", что обеспечило модели высокие баллы в этой категории.

Ситуация кардинально изменилась на мокрой дороге, где разница между лучшим и худшим результатом составляла почти 4 метра. При торможении с 80 км/ч Continental остановил тестовый VW Golf 8 GTI через 24,51 метра, тогда как Nexen N'Fera Sport понадобилось 28,34 метра.

Баланс стоимости и безопасности

Модель Linglong Sport Master при цене около 260 долларов удивила специалистов высокой эффективностью на мокрой поверхности, разделив лидерство с Michelin в этой дисциплине. Однако на сухом покрытии эта резина показала значительно более слабые результаты, что существенно повлияло на ее итоговую позицию.

Замыкает список Nexen с результатом 128 баллов, хотя модель продемонстрировала хорошую устойчивость к аквапланированию и низкий уровень шума.

Эксперты ACE отмечают, что даже последняя позиция в тесте получила статус "рекомендовано", однако длинный тормозной путь на мокрой дороге остается критическим фактором риска.