Безопасно ли ставить два разных бренда шин на одно авто

Дата публикации 26 января 2026 07:35
Можно ли ставить разные бренды шин на один автомобиль
Механик держит две разные шины. Фото: freepik.com

Состояние резины определяет точность передачи усилий от автомобиля к дорожному покрытию во время маневрирования. Так как шины являются единственной точкой контакта с дорогой, идеальным вариантом для стабильной работы подвески считается установка четырех одинаковых колес одного бренда.

Об этом написал Jalopnik.

Влияние на управляемость

Ведущие производители, такие как Michelin и Continental, не рекомендуют смешивать разные марки шин. Когда все четыре колеса имеют идентичные характеристики, автомобиль демонстрирует равномерные реакции и остается управляемым даже в сложных дорожных условиях. Если же возникает необходимость установить шины разных производителей, рекомендуется размещать идентичную пару именно на заднюю ось.

Бренд является важным фактором, однако тип шины, размер, индекс нагрузки и скоростной рейтинг имеют еще большее значение для безопасности. Замена только одной покрышки строго не рекомендуется, поскольку это негативно влияет на сцепление, компоненты подвески, трансмиссию и равномерность износа. Для полноприводных автомобилей требование о соответствии всех четырех колес является особенно критичным.

Требования к протектору

Шины на одной оси должны иметь максимально похожий рисунок и глубину протектора для обеспечения равномерного сцепления. Специалисты советуют поддерживать разницу в глубине протектора между колесами одной оси в пределах 1,6 мм. При использовании высокопроизводительных моделей, например, Pirelli P Zero Run Flat или Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 с начальной глубиной 6,4 мм, новые колеса должны подбираться по аналогичным показателям.

Регулярная ротация колес помогает выровнять износ и приблизить характеристики протектора к одинаковым значениям.

Все причины падения давления в колесах авто зимой

Почему дубеют зимние шины и когда их пора менять

Категорические запреты

Существует ряд сочетаний, которые невозможно использовать из-за серьезной угрозы безопасности и целостности трансмиссии:

  • установление разных размеров резины на одну ось;
  • объединение усиленных шин Run-Flat со стандартными моделями на одном авто;
  • одновременное использование радиальных и диагональных покрышек из-за разного характера деформации;
  • смешивание летних и зимних шин, что приводит к непредсказуемому поведению автомобиля.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
