Когда зимняя резина становится опасной: предельные сроки службы

Автомобиль едет по влажной зимней дороге во время оттепели. Фото: freepik.com

Эффективность зимних шин критически зависит от мягкости резиновой смеси, которая со временем неизбежно теряет свои первоначальные свойства. Даже при условии сохранения высокого протектора, чрезмерный возраст покрышки может полностью перечеркнуть конструкторские усилия производителя по обеспечению сцепления с дорогой.

Об этом написал РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Почему шины теряют эластичность

Зимняя резина содержит большое количество силики и пластификаторов, которые обеспечивают необходимую мягкость при низких температурах. Однако со временем эти вещества испаряются или разрушаются, из-за чего материал становится жестче. Этот процесс водители называют "дубением".

Естественное старение под воздействием ультрафиолета и озона продолжается постоянно, а неправильное хранение зимних шин летом в жарких местах или возле источников тепла только ускоряет потерю эластичности полимерных связей.

Предельные сроки

Большинство производителей называют предельным сроком жизни современных покрышек пять лет, после чего их характеристики начинают существенно меняться. Средний срок активной работы шины составляет 4-6 сезонов в зависимости от интенсивности использования и качества модели.

Даже если протектор выглядит целым, после 8-10 лет эксплуатация резины становится откровенно опасной. Определить возраст колеса можно по коду DOT на боковине, где, например, цифры "5120" указывают на 51-ю неделю 2020 года.

Также читайте:

Как сделать, чтобы новые зимние шины служили много сезонов

Немцы назвали самые опасные зимние шины для авто

Когда резину пора менять

Стирание протектора до глубины менее 4 мм, что эксперты считают критическим для уверенного движения зимой.

Появление "паутинки" микротрещин на протекторе или глубоких растрескиваний на боковинах.

Наличие шишек или других деформаций в накачанном состоянии.

Ощутимое ухудшение сцепления и увеличение тормозного пути даже на чистом асфальте.

Скрытые риски старых шин

Кроме ухудшения управляемости, старые покрышки скрывают структурную опасность. Через трещины во внешних слоях во внутренний каркас попадает вода, что вызывает гниение текстильных и металлических элементов конструкции.

Поврежденный влагой каркас может не выдержать нагрузки, что грозит внезапным разрушением колеса непосредственно во время движения на скорости.