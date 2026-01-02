Відео
Чому дубіють зимові шини та коли їх час міняти

Дата публікації: 2 січня 2026 06:00
Коли зимова гума стає небезпечною: граничні терміни служби
Автомобіль їде по вологій зимовій дорозі під час відлиги. Фото: freepik.com

Ефективність зимових шин критично залежить від м'якості гумової суміші, яка з часом неминуче втрачає свої первинні властивості. Навіть за умови збереження високого протектора, надмірний вік покришки може повністю перекреслити конструкторські зусилля виробника щодо забезпечення зчеплення з дорогою.

Про це написав РБК-Україна.

Чому шини втрачають еластичність

Зимова гума містить велику кількість силіки та пластифікаторів, які забезпечують необхідну м'якість за низьких температур. Проте з часом ці речовини випаровуються або руйнуються, через що матеріал стає жорсткішим. Цей процес водії називають "дубінням".

Природне старіння під впливом ультрафіолету та озону триває постійно, а неправильне зберігання зимових шин влітку у спекотних місцях чи біля джерел тепла лише прискорює втрату еластичності полімерних зв'язків.

Граничні терміни

Більшість виробників називають граничним терміном життя сучасних покришок пʼять років, після чого їхні характеристики починають суттєво змінюватися. Середній термін активної роботи шини становить 4–6 сезонів залежно від інтенсивності використання та якості моделі.

Навіть якщо протектор виглядає цілим, після 8–10 років експлуатація гуми стає відверто небезпечною. Визначити вік колеса можна за кодом DOT на боковині, де, наприклад, цифри "5120" вказують на 51-й тиждень 2020 року.

Також читайте:

Коли гуму час міняти

  • Стирання протектора до глибини менш як 4 мм, що експерти вважають критичним для впевненого руху взимку.
  • Поява "павутинки" мікротріщин на протекторі або глибоких розтріскувань на боковинах.
  • Наявність ґуль або інших деформацій у накачаному стані.
  • Відчутне погіршення зчеплення та збільшення гальмівного шляху навіть на чистому асфальті.

Приховані ризики старих шин

Окрім погіршення керованості, старі покришки приховують структурну небезпеку. Через тріщини у зовнішніх шарах до внутрішнього каркаса потрапляє вода, що спричиняє гниття текстильних та металевих елементів конструкції.

Пошкоджений вологою каркас може не витримати навантаження, що загрожує раптовим руйнуванням колеса безпосередньо під час руху на швидкості.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
