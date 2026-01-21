Насколько быстрее бензиновых авто изнашивают шины электрокары

Электромобили на зимней дороге. Фото: greencarreports.com

Электромобили предлагают немало преимуществ, однако они создают специфическую нагрузку на определенные детали конструкции. Эксперты обнаружили, что шины на электрокарах стираются на 20% быстрее по сравнению с моделями на бензине или дизеле.

Об этом написал Jalopnik.

Большая масса

Электрокары имеют значительно больший вес из-за аккумуляторов, что усиливает давление на резину. Например, электрический кроссовер Chevy Equinox весит около 2233 кг, тогда как его бензиновый аналог с двигателем на четыре цилиндра имеет массу всего 1555 кг. Из-за такой разницы шины подвергаются постоянному перегреву и более интенсивному износу протектора.

Мгновенный крутящий момент

Электрические двигатели выдают максимальную мощность сразу после старта, что создает огромное усилие на колеса. Пока бензиновое авто выдает 250 Нм только при 2000 оборотах в минуту, электрокар обеспечивает 320 Нм мгновенно. Агрессивное ускорение приводит к тому, что шины проворачиваются быстрее, чем предусмотрено обычной конструкцией, что буквально срезает слой резины.

Специализированная резина

Специальные покрышки для электромобилей имеют более жесткий состав резины и измененную форму боковин для противодействия деформациям. Стоимость одной такой шины может достигать 300 долларов, тогда как обычная стоит около 115 долларов. Несмотря на высокую цену, выбор качественного варианта является целесообразным, поскольку обычная резина на тяжелой машине выйдет из строя гораздо быстрее.