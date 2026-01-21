Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як швидко зношуються шини електрокарів порівняно з ДВЗ

Як швидко зношуються шини електрокарів порівняно з ДВЗ

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 06:00
Наскільки швидше за бензинові авто зношують шини електрокари
Електромобілі на зимовій дорозі. Фото: greencarreports.com

Електромобілі пропонують чимало переваг, проте вони створюють специфічне навантаження на певні деталі конструкції. Експерти виявили, що шини на електрокарах стираються на 20% швидше порівняно з моделями на бензині або дизелі.

Про це написав Jalopnik.

Реклама
Читайте також:

Велика маса

Електрокари мають значно більшу вагу через акумулятори, що посилює тиск на гуму. Наприклад, електричний кросовер Chevy Equinox важить близько 2233 кг, тоді як його бензиновий аналог з двигуном на чотири циліндри має масу лише 1555 кг. Через таку різницю шини зазнають постійного перегріву та інтенсивнішого зносу протектору.

Миттєвий крутний момент

Електричні двигуни видають максимальну потужність відразу після старту, що створює величезне зусилля на колеса. Поки бензинове авто видає 250 Нм лише при 2000 обертах на хвилину, електрокар забезпечує 320 Нм миттєво. Агресивне прискорення призводить до того, що шини провертаються швидше, ніж передбачено звичайною конструкцією, що буквально зрізає шар гуми.

Також читайте:

Зимові шини для електромобілів: результати тестів

Чим відрізняються шини для кросоверів

Спеціалізована гума

Спеціальні покришки для електромобілів мають жорсткіший склад гуми та змінену форму боковин для протидії деформаціям. Вартість однієї такої шини може сягати 300 доларів, тоді як звичайна коштує близько 115 доларів. Попри високу ціну, вибір якісного варіанту є доцільним, позаяк звичайна гума на важкій машині вийде з ладу набагато швидше.

авто електрокари автомобіль електромобіль шини для авто
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації