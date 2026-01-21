Наскільки швидше за бензинові авто зношують шини електрокари

Електромобілі на зимовій дорозі. Фото: greencarreports.com

Електромобілі пропонують чимало переваг, проте вони створюють специфічне навантаження на певні деталі конструкції. Експерти виявили, що шини на електрокарах стираються на 20% швидше порівняно з моделями на бензині або дизелі.

Велика маса

Електрокари мають значно більшу вагу через акумулятори, що посилює тиск на гуму. Наприклад, електричний кросовер Chevy Equinox важить близько 2233 кг, тоді як його бензиновий аналог з двигуном на чотири циліндри має масу лише 1555 кг. Через таку різницю шини зазнають постійного перегріву та інтенсивнішого зносу протектору.

Миттєвий крутний момент

Електричні двигуни видають максимальну потужність відразу після старту, що створює величезне зусилля на колеса. Поки бензинове авто видає 250 Нм лише при 2000 обертах на хвилину, електрокар забезпечує 320 Нм миттєво. Агресивне прискорення призводить до того, що шини провертаються швидше, ніж передбачено звичайною конструкцією, що буквально зрізає шар гуми.

Спеціалізована гума

Спеціальні покришки для електромобілів мають жорсткіший склад гуми та змінену форму боковин для протидії деформаціям. Вартість однієї такої шини може сягати 300 доларів, тоді як звичайна коштує близько 115 доларів. Попри високу ціну, вибір якісного варіанту є доцільним, позаяк звичайна гума на важкій машині вийде з ладу набагато швидше.