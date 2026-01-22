Почему зимой падает давление в шинах авто и как избежать опасности

Водитель проверяет давление в колесах. Фото: freepik.com

Во время зимних морозов водители часто замечают существенное снижение давления в автомобильных шинах. Это явление обусловлено естественными физическими процессами и техническими особенностями компонентов колеса в условиях низких температур.

Об этом написал Eurokoleso.

Причины падения давления

Газ в замкнутом объеме шины сжимается при снижении температуры. Если летом нормальный показатель составляет около 2,2 бара, то зимой он может автоматически уменьшиться на 0,2-0,4 бара без каких-либо повреждений.

При морозах эластичность резиновой смеси снижается, а боковины теряют способность эффективно выдерживать нагрузку. Даже минимальное падение давления приводит к деформации пятна контакта и появлению микротоков воздуха.

Дополнительным фактором является состояние вентилей и ободов: при низких температурах резиновые сальники сжимаются, а микроскопические трещины становятся путями для постепенного выхода воздуха.

Пока автомобиль стоит, шины охлаждены, однако во время движения они прогреваются из-за трения о дорогу. Разница между давлением на холодную и горячую шину может достигать 0,5 бара. Проверка давления сразу после поездки часто дает ложное представление о норме, так как после остановки и охлаждения показатель снова упадет ниже необходимого значения.

Риски эксплуатации

Снижение давления приводит к ухудшению управляемости, появлению ватного руля и удлинению тормозного пути. Каждое падение на 0,1 бара увеличивает тормозной путь на 2-4% и повышает расход топлива на 1-2%. Кроме того, при недостаточном давлении ускоряется износ плечевых зон протектора и возникает риск перегрева боковин, что может привести к разрушению каркаса шины.

Для безопасности нужно еженедельно проверять давление утром на холодных колесах. Использование метода температурной компенсации позволяет избежать проблем: если подкачка происходит в теплом боксе, стоит установить значение на 0,2-0,3 бара выше рекомендованного производителем. На следующее утро на морозе давление автоматически опустится до нужной нормы. Полагаться только на электронные системы контроля (TPMS) не стоит, поскольку они часто оповещают только о значительных потерях воздуха.

Ездить с показателем ниже 2 бар можно только в исключительных случаях и на низкой скорости до 40 км/ч. Быстрое движение по трассе со скоростью более 80-100 км/ч при давлении 1,8-1,9 бара создает прямую угрозу заноса или внезапного повреждения колеса. Оптимальным решением является немедленная подкачка до значений, указанных в сервисной книжке автомобиля.