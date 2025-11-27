Видео
Видео

Каким должно быть давление в шинах авто на самом деле

27 ноября 2025
обновлено: 18:31
Давление в шинах авто: каким оно должно быть на самом деле
Механик накачивает колесо. Фото: freepik.com

Внутреннее давление в шинах является ключевым, но часто игнорируемым параметром, который непосредственно влияет на безопасность движения, управляемость автомобиля и продолжительность эксплуатации резины. Даже незначительный избыток или недостаток давления может привести к критическим последствиям: от неравномерного износа протектора до увеличения риска разрыва шины на дороге.

Об этом написал АвтоСвит.

Тонкий баланс

Давление в шинах является параметром, обеспечивающим выполнение ее ключевых функций: сцепления с дорогой и комфорта движения. Отклонение всего на несколько десятых атмосферы от нормы вызывает целый ряд негативных последствий.

Недостаточное давление критически увеличивает нагрузку на каркас шины. Это приводит не только к ускоренному износу протектора по краям беговой дорожки, но и к опасному увеличению теплообразования во время движения. Перегрев разрушает внутреннюю структуру шины, вызывая расслоение. Длительная эксплуатация таких шин может привести к необратимым повреждениям, что делает ремонт нецелесообразным, а дальнейшее использование — потенциально опасным из-за риска разрыва. Кроме того, на разбитых дорогах с пониженным давлением значительно возрастает вероятность повреждения шин при попадании в глубокие выбоины.

Перекачанные шины, хоть и незначительно сокращают расход топлива и улучшают накат, создают другие проблемы. Они резко снижают комфорт при движении по неровностям и, что важнее, уменьшают пятно контакта, снижая уровень сцепления и ухудшая управляемость. Чрезмерное давление локализует износ протектора в центральной части и повышает нагрузку на каркас, увеличивая риск разрыва шины при наезде на дорожное препятствие на высокой скорости.

Как контролировать давление

Давление в шинах может снижаться из-за естественной утечки воздуха, сквозных повреждений или недостаточной герметичности золотника вентиля или обода диска (например, из-за коррозии).

Рекомендуемые значения для конкретного автомобиля всегда указаны производителем на специальной информационной табличке. Обычно она размещена в дверном проеме водителя или на обратной стороне крышки люка бензобака.

Проверять давление (при отсутствии электронных датчиков) необходимо как минимум раз в две недели, перед каждой длительной поездкой, или в случае резкого изменения температуры воздуха (при похолодании давление снижается).

Обязательно необходимо увеличивать внутреннее давление в шинах при полной загрузке автомобиля (пассажирами и багажом). Точные параметры также указаны на табличке производителя. Как правило, для легковых автомобилей давление увеличивают в среднем на 0,2-0,3 бара. Большие кроссоверы и внедорожники могут требовать большей корректировки — до 1 бара.

