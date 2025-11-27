Тиск у шинах авто: яким він має бути насправді

Механік накачує колесо. Фото: freepik.com

Внутрішній тиск у шинах є ключовим, але часто ігнорованим параметром, який безпосередньо впливає на безпеку руху, керованість автомобіля та тривалість експлуатації гуми. Навіть незначний надлишок чи нестача тиску може призвести до критичних наслідків: від нерівномірного зносу протектора до збільшення ризику розриву шини на дорозі.

Тонкий баланс

Тиск у шинах є параметром, що забезпечує виконання її ключових функцій: зчеплення з дорогою та комфорту руху. Відхилення лише на кілька десятих атмосфери від норми викликає цілу низку негативних наслідків.

Недостатній тиск критично збільшує навантаження на каркас шини. Це призводить не лише до прискореного зносу протектора по краях бігової доріжки, але й до небезпечного збільшення теплоутворення під час руху. Перегрів руйнує внутрішню структуру шини, спричиняючи розшарування. Тривала експлуатація таких шин може призвести до незворотних пошкоджень, що робить ремонт недоцільним, а подальше використання — потенційно небезпечним через ризик розриву. Крім того, на розбитих дорогах зі зниженим тиском значно зростає ймовірність пошкодження шин при потраплянні у глибокі вибоїни.

Перекачані шини, хоч і незначно зменшують витрату пального та покращують накат, створюють інші проблеми. Вони різко знижують комфорт під час руху по нерівностях і, що важливіше, зменшують пляму контакту, знижуючи рівень зчеплення та погіршуючи керованість. Надмірний тиск локалізує знос протектора у центральній частині та підвищує навантаження на каркас, збільшуючи ризик розриву шини при наїзді на дорожню перешкоду на високій швидкості.

Як контролювати тиск

Тиск у шинах може знижуватися через природний витік повітря, наскрізні пошкодження або недостатню герметичність золотника вентиля чи обода диска (наприклад, через корозію).

Рекомендовані значення для конкретного автомобіля завжди вказані виробником на спеціальній інформаційній табличці. Зазвичай вона розміщена у дверному отворі водія або на зворотному боці кришки люка бензобака.

Перевіряти тиск (за відсутності електронних датчиків) необхідно щонайменше раз на два тижні, перед кожною тривалою поїздкою, або у разі різкої зміни температури повітря (при похолоданні тиск знижується).

Обов'язково необхідно збільшувати внутрішній тиск у шинах при повному завантаженні автомобіля (пасажирами та багажем). Точні параметри також вказані на табличці виробника. Як правило, для легкових автомобілів тиск збільшують у середньому на 0,2–0,3 бара. Великі кросовери та позашляховики можуть вимагати більшого коригування — до 1 бара.