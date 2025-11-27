Відео
Яким має бути тиск у шинах авто насправді

Дата публікації: 27 листопада 2025 06:00
Оновлено: 18:31
Тиск у шинах авто: яким він має бути насправді
Механік накачує колесо. Фото: freepik.com

Внутрішній тиск у шинах є ключовим, але часто ігнорованим параметром, який безпосередньо впливає на безпеку руху, керованість автомобіля та тривалість експлуатації гуми. Навіть незначний надлишок чи нестача тиску може призвести до критичних наслідків: від нерівномірного зносу протектора до збільшення ризику розриву шини на дорозі.

Про це написав АвтоСвіт.

Як контролювати тиск

Тиск у шинах може знижуватися через природний витік повітря, наскрізні пошкодження або недостатню герметичність золотника вентиля чи обода диска (наприклад, через корозію).

Рекомендовані значення для конкретного автомобіля завжди вказані виробником на спеціальній інформаційній табличці. Зазвичай вона розміщена у дверному отворі водія або на зворотному боці кришки люка бензобака.

Перевіряти тиск (за відсутності електронних датчиків) необхідно щонайменше раз на два тижні, перед кожною тривалою поїздкою, або у разі різкої зміни температури повітря (при похолоданні тиск знижується).

Обов'язково необхідно збільшувати внутрішній тиск у шинах при повному завантаженні автомобіля (пасажирами та багажем). Точні параметри також вказані на табличці виробника. Як правило, для легкових автомобілів тиск збільшують у середньому на 0,2–0,3 бара. Великі кросовери та позашляховики можуть вимагати більшого коригування — до 1 бара.

ремонт авто проблеми поради автомобіль шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
