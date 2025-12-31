Узкие или широкие шины: почему один вариант безопаснее зимой

Авто с зимними шинами на заснеженной дороге. Фото: hanfordtires.com

Ширина шины непосредственно влияет на давление в пятне контакта и способность автомобиля удерживать траекторию на скользком покрытии. Какие покрышки в условиях заснеженных и обледенелых дорог обеспечивают лучшее сцепление.

Об этом написал EuroKoleso.

Давление и прорезание льда

В отличие от летнего асфальта, где важна большая площадь контакта, зимой решающим фактором становится давление на единицу поверхности. Узкая шина создает более высокую удельную нагрузку, что позволяет ей буквально прорезать снежную кашу и тонкую ледяную пленку, достигая твердого основания.

Широкая резина взамен равномерно распределяет вес автомобиля, из-за чего возникает эффект "плавания" на поверхности, а тормозной путь на льду может возрастать на 7-12%.

Работа ламелей

Эффективность зимней резины зависит от способности ламелей деформироваться и цепляться за микронеровности. Под высоким давлением, которое обеспечивает именно узкая шина, ламели раскрываются на полную глубину, создавая острые края для зацепа. Кроме того, узкий протектор быстрее выталкивает снег и воду из канавок.

Широкие шины быстрее забиваются снежной массой, превращаясь в гладкую "лыжу", что часто приводит к срывам в занос во время поворотов или пробуксовке при старте вверх.

Управляемость и стабильность

Широкие колеса имеют больший момент инерции, что замедляет реакцию на поворот руля. На заснеженных трассах с колеями широкая резина агрессивнее реагирует на неровности, создавая резкие боковые импульсы, которые ухудшают стабильность при обгоне.

Узкие шины проходят такие участки более плавно и предсказуемо. Важно, что потеря сцепления у узкой резины происходит постепенно, позволяя вовремя скорректировать траекторию, тогда как широкая шина часто срывается в неуправляемое скольжение мгновенно.

Полный привод на широких шинах

Наличие системы полного привода (AWD) не компенсирует недостатки широкой зимней резины. Полный привод лишь распределяет имеющееся сцепление между колесами, но не создает его.

Автомобили с AWD на широких шинах могут уверенно разгоняться, однако торможение и боковая устойчивость у них остаются слабее, чем у машин на узкой резине. Это создает фальшивое ощущение уверенности, которое может привести к опасным ситуациям на обледенелой дороге.