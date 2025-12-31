Вузькі чи широкі шини: чому один варіант безпечніший взимку

Авто з зимовими шинами на засніженій дорозі. Фото: hanfordtires.com

Ширина шини безпосередньо впливає на тиск у плямі контакту та здатність автомобіля утримувати траєкторію на слизькому покритті. Які покришки в умовах засніжених та зледенілих доріг забезпечують краще зчеплення.

Про це написав EuroKoleso.

Тиск та прорізання льоду

На відміну від літнього асфальту, де важлива велика площа контакту, взимку вирішальним фактором стає тиск на одиницю поверхні. Вузька шина створює вище питоме навантаження, що дозволяє їй буквально прорізати снігову кашу та тонку крижану плівку, досягаючи твердої основи.

Широка гума натомість рівномірно розподіляє вагу автомобіля, через що виникає ефект "плавання" на поверхні, а гальмівний шлях на льоду може зростати на 7–12%.

Робота ламелей

Ефективність зимової гуми залежить від здатності ламелей деформуватися та чіплятися за мікронерівності. Під високим тиском, який забезпечує саме вузька шина, ламелі розкриваються на повну глибину, створюючи гострі краї для зачепи. Крім того, вузький протектор швидше виштовхує сніг та воду з канавок.

Широкі шини швидше забиваються сніговою масою, перетворюючись на гладку "лижу", що часто призводить до зривів у занос під час поворотів або пробуксовування при старті вгору.

Керованість та стабільність

Широкі колеса мають більший момент інерції, що уповільнює реакцію на поворот керма. На засніжених трасах з коліями широка гума агресивніше реагує на нерівності, створюючи різкі бокові імпульси, які погіршують стабільність під час обгону.

Вузькі шини проходять такі ділянки плавніше та передбачуваніше. Важливо, що втрата зчеплення у вузької гуми відбувається поступово, дозволяючи вчасно скоригувати траєкторію, тоді як широка шина часто зривається в некероване ковзання миттєво.

Повний привід на широких шинах

Наявність системи повного приводу (AWD) не компенсує недоліки широкої зимової гуми. Повний привід лише розподіляє наявне зчеплення між колесами, але не створює його.

Автомобілі з AWD на широких шинах можуть впевнено розганятися, проте гальмування та бокова стійкість у них залишаються слабшими, ніж у машин на вузькій гумі. Це створює фальшиве відчуття впевненості, яке може призвести до небезпечних ситуацій на зледенілій дорозі.