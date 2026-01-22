Відео
Головна Авто Усі причини падіння тиску у колесах авто взимку

Усі причини падіння тиску у колесах авто взимку

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 06:00
Чому взимку падає тиск у шинах авто та як уникнути небезпеки
Водій перевіряє тиск в колесах. Фото: freepik.com

Під час зимових морозів водії часто помічають суттєве зниження тиску в автомобільних шинах. Це явище зумовлене природними фізичними процесами та технічними особливостями компонентів колеса в умовах низьких температур.

Про це написав Eurokoleso.

Читайте також:

Причини падіння тиску

Газ у замкненому об’ємі шини стискається при зниженні температури. Якщо влітку нормальний показник становить близько 2,2 бара, то взимку він може автоматично зменшитися на 0,2–0,4 бара без будь-яких пошкоджень. 

При морозах еластичність гумової суміші знижується, а боковини втрачають здатність ефективно витримувати навантаження. Навіть мінімальне падіння тиску призводить до деформації плями контакту та появи мікровитоків повітря.

Додатковим чинником є стан вентилів та ободів: за низьких температур гумові сальники стискаються, а мікроскопічні тріщини стають шляхами для поступового виходу повітря.

Поки автомобіль стоїть, шини охолоджені, проте під час руху вони прогріваються через тертя об дорогу. Різниця між тиском на холодну та гарячу шину може сягати 0,5 бара. Перевірка тиску одразу після поїздки часто дає хибне уявлення про норму, позаяк після зупинки та охолодження показник знову впаде нижче необхідного значення.

Також читайте:

Як ширина шини впливає на їзду авто взимку

Чому дубіють зимові шини та коли їх час міняти

Ризики експлуатації

Зниження тиску призводить до погіршення керованості, появи ватного керма та подовження гальмівного шляху. Кожне падіння на 0,1 бара збільшує гальмівний шлях на 2–4% та підвищує витрату пального на 1–2%. Крім того, при недостатньому тиску прискорюється знос плечових зон протектора та виникає ризик перегріву боковин, що може призвести до руйнування каркаса шини.

Для безпеки потрібно щотижня перевіряти тиск уранці на холодних колесах. Використання методу температурної компенсації дозволяє уникнути проблем: якщо підкачування відбувається в теплому боксі, варто встановити значення на 0,2–0,3 бара вище за рекомендоване виробником. Наступного ранку на морозі тиск автоматично опуститься до потрібної норми. Покладатися лише на електронні системи контролю (TPMS) не варто, оскільки вони часто сповіщають лише про значні втрати повітря.

Їздити з показником нижче 2 бар можна лише у виняткових випадках і на низькій швидкості до 40 км/год. Швидкий рух трасою зі швидкістю понад 80–100 км/год при тиску 1,8–1,9 бара створює пряму загрозу заносу або раптового пошкодження колеса. Оптимальним рішенням є негайне підкачування до значень, вказаних у сервісній книжці автомобіля.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
