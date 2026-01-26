Чи можна ставити різні бренди шин на один автомобіль

Механік тримає дві різні шини. Фото: freepik.com

Стан гуми визначає точність передачі зусиль від автомобіля до дорожнього покриття під час маневрування. Позаяк шини є єдиною точкою контакту з дорогою, ідеальним варіантом для стабільної роботи підвіски вважається встановлення чотирьох однакових коліс одного бренду.

Про це написав Jalopnik.

Вплив на керованість

Провідні виробники, такі як Michelin та Continental, не рекомендують змішувати різні марки шин. Коли всі чотири колеса мають ідентичні характеристики, автомобіль демонструє рівномірні реакції та залишається керованим навіть у складних дорожніх умовах. Якщо ж виникає потреба встановити шини різних виробників, рекомендується розміщувати ідентичну пару саме на задню вісь.

Бренд є важливим фактором, проте тип шини, розмір, індекс навантаження та швидкісний рейтинг мають ще більше значення для безпеки. Заміна лише однієї покришки суворо не рекомендується, позаяк це негативно впливає на зчеплення, компоненти підвіски, трансмісію та рівномірність зносу. Для повнопривідних автомобілів вимога щодо відповідності всіх чотирьох коліс є особливо критичною.

Вимоги до протектора

Шини на одній осі повинні мати максимально схожий малюнок та глибину протектора для забезпечення рівномірного зчеплення. Фахівці радять підтримувати різницю у глибині протектора між колесами однієї осі в межах 1,6 мм. При використанні високопродуктивних моделей, наприклад, Pirelli P Zero Run Flat або Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 з початковою глибиною 6,4 мм, нові колеса мають підбиратися за аналогічними показниками.

Регулярна ротація коліс допомагає вирівняти знос та наблизити характеристики протектора до однакових значень.

Категоричні заборони

Існує низка поєднань, які неможливо використовувати через серйозну загрозу безпеці та цілісності трансмісії: