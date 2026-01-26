Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чи безпечно ставити два різних бренди шин на одне авто

Чи безпечно ставити два різних бренди шин на одне авто

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 07:35
Чи можна ставити різні бренди шин на один автомобіль
Механік тримає дві різні шини. Фото: freepik.com

Стан гуми визначає точність передачі зусиль від автомобіля до дорожнього покриття під час маневрування. Позаяк шини є єдиною точкою контакту з дорогою, ідеальним варіантом для стабільної роботи підвіски вважається встановлення чотирьох однакових коліс одного бренду.

Про це написав Jalopnik.

Реклама
Читайте також:

Вплив на керованість

Провідні виробники, такі як Michelin та Continental, не рекомендують змішувати різні марки шин. Коли всі чотири колеса мають ідентичні характеристики, автомобіль демонструє рівномірні реакції та залишається керованим навіть у складних дорожніх умовах. Якщо ж виникає потреба встановити шини різних виробників, рекомендується розміщувати ідентичну пару саме на задню вісь.

Бренд є важливим фактором, проте тип шини, розмір, індекс навантаження та швидкісний рейтинг мають ще більше значення для безпеки. Заміна лише однієї покришки суворо не рекомендується, позаяк це негативно впливає на зчеплення, компоненти підвіски, трансмісію та рівномірність зносу. Для повнопривідних автомобілів вимога щодо відповідності всіх чотирьох коліс є особливо критичною.

Вимоги до протектора

Шини на одній осі повинні мати максимально схожий малюнок та глибину протектора для забезпечення рівномірного зчеплення. Фахівці радять підтримувати різницю у глибині протектора між колесами однієї осі в межах 1,6 мм. При використанні високопродуктивних моделей, наприклад, Pirelli P Zero Run Flat або Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 з початковою глибиною 6,4 мм, нові колеса мають підбиратися за аналогічними показниками.

Регулярна ротація коліс допомагає вирівняти знос та наблизити характеристики протектора до однакових значень.

Також читайте:

Усі причини падіння тиску у колесах авто взимку

Чому дубіють зимові шини та коли їх час міняти

Категоричні заборони

Існує низка поєднань, які неможливо використовувати через серйозну загрозу безпеці та цілісності трансмісії:

  • встановлення різних розмірів гуми на одну вісь;
  • поєднання посилених шин Run-Flat зі стандартними моделями на одному авто;
  • одночасне використання радіальних та діагональних покришок через різний характер деформації;
  • змішування літніх та зимових шин, що призводить до непередбачуваної поведінки автомобіля.

авто проблеми поради автомобіль відомі бренди шини для авто
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації