Результаты теста летних шин удивили водителей

Дата публикации 9 марта 2026 06:00
Рейтинг летних шин для авто по результатам испытаний 2026 года
Торможение авто на мокрой дороге. Фото: apollotyres.com

Шведское издание Vi Bilägare обнародовало результаты масштабного тестирования десяти популярных моделей летних шин в самом популярном размере 205/55 R16. Испытания на специальном треке с использованием автомобилей Volkswagen Golf GTI и Golf 1.5 eTSI показали критическую разницу в эффективности остановки между лидерами рынка и бюджетными вариантами.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Безопасность прежде всего

Методология испытаний предусматривала строгий контроль условий, где основной акцент был сделан на поведении резины во время дождя. Этот показатель составил 60% от общей оценки, тогда как характеристики на сухом покрытии и параметры комфорта или экономичности получили по 20%. Такой подход позволил объективно оценить способность колес защищать экипаж в сложных погодных условиях.

Результаты торможения со скорости 100 км/ч до 5 км/ч на мокром асфальте оказались показательными для всех участников. Самый короткий путь остановки продемонстрировала модель Continental PremiumContact 7 с показателем 35,5 м. В то же время худший результат зафиксирован у Linglong EcoMaster e на уровне 42 м, что создает опасный разрыв в 6,5 м по сравнению с лидером.

На сухой трассе при снижении скорости со 110 км/ч ситуация осталась подобной. Премиальные бренды вновь обеспечили минимальную дистанцию, тогда как аутсайдеру понадобилось на 6 м больше пространства для полной остановки. Такая стабильность цифр подтверждает, что техническое отставание некоторых производителей является системным и проявляется независимо от состояния дорожного покрытия.

Итоги испытаний

Итоговая таблица отображает реальный уровень защиты, учитывая также устойчивость к аквапланированию и управляемость в поворотах. Суммарные баллы участников по результатам всех этапов распределились следующим образом:

  1. Continental PremiumContact 7: 94%
  2. Pirelli Cinturato C3: 90%
  3. Nokian Hakka Blue 3: 87%
  4. Falken Ziex ZE320: 85%
  5. Bridgestone Turanza 6: 82%
  6. Michelin Primacy 5: 78%
  7. Nexen N'Fera Primus SU1 Plus: 74%
  8. Maxxis Premitra HP6: 70%
  9. Landsail RapidDragon: 65%
  10. Linglong EcoMaster e: 47%

Интересно, что наименее безопасная модель стала лидером в вопросе экономии топлива. Она продемонстрировала расход на уровне 5,15 л/100 км, тогда как премиальная Pirelli требовала 5,6 л/100 км. Однако низкое сопротивление качению не смогло компенсировать слабую стабильность и слишком длинный тормозной путь во время осадков.

Выводы экспертов однозначны: чрезмерная экономия при покупке может стоить слишком дорого в экстремальной ситуации. Разница в 6-6,5 м при экстренной остановке часто является решающим фактором для избежания аварии. Выбирая новую резину, стоит учитывать баланс между ценой и реальными техническими возможностями изделия.

рейтинг авто автомобиль тест испытания шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
