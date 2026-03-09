Рейтинг летних шин для авто по результатам испытаний 2026 года

Торможение авто на мокрой дороге. Фото: apollotyres.com

Шведское издание Vi Bilägare обнародовало результаты масштабного тестирования десяти популярных моделей летних шин в самом популярном размере 205/55 R16. Испытания на специальном треке с использованием автомобилей Volkswagen Golf GTI и Golf 1.5 eTSI показали критическую разницу в эффективности остановки между лидерами рынка и бюджетными вариантами.

Безопасность прежде всего

Методология испытаний предусматривала строгий контроль условий, где основной акцент был сделан на поведении резины во время дождя. Этот показатель составил 60% от общей оценки, тогда как характеристики на сухом покрытии и параметры комфорта или экономичности получили по 20%. Такой подход позволил объективно оценить способность колес защищать экипаж в сложных погодных условиях.

Результаты торможения со скорости 100 км/ч до 5 км/ч на мокром асфальте оказались показательными для всех участников. Самый короткий путь остановки продемонстрировала модель Continental PremiumContact 7 с показателем 35,5 м. В то же время худший результат зафиксирован у Linglong EcoMaster e на уровне 42 м, что создает опасный разрыв в 6,5 м по сравнению с лидером.

На сухой трассе при снижении скорости со 110 км/ч ситуация осталась подобной. Премиальные бренды вновь обеспечили минимальную дистанцию, тогда как аутсайдеру понадобилось на 6 м больше пространства для полной остановки. Такая стабильность цифр подтверждает, что техническое отставание некоторых производителей является системным и проявляется независимо от состояния дорожного покрытия.

Итоги испытаний

Итоговая таблица отображает реальный уровень защиты, учитывая также устойчивость к аквапланированию и управляемость в поворотах. Суммарные баллы участников по результатам всех этапов распределились следующим образом:

Continental PremiumContact 7: 94% Pirelli Cinturato C3: 90% Nokian Hakka Blue 3: 87% Falken Ziex ZE320: 85% Bridgestone Turanza 6: 82% Michelin Primacy 5: 78% Nexen N'Fera Primus SU1 Plus: 74% Maxxis Premitra HP6: 70% Landsail RapidDragon: 65% Linglong EcoMaster e: 47%

Интересно, что наименее безопасная модель стала лидером в вопросе экономии топлива. Она продемонстрировала расход на уровне 5,15 л/100 км, тогда как премиальная Pirelli требовала 5,6 л/100 км. Однако низкое сопротивление качению не смогло компенсировать слабую стабильность и слишком длинный тормозной путь во время осадков.

Выводы экспертов однозначны: чрезмерная экономия при покупке может стоить слишком дорого в экстремальной ситуации. Разница в 6-6,5 м при экстренной остановке часто является решающим фактором для избежания аварии. Выбирая новую резину, стоит учитывать баланс между ценой и реальными техническими возможностями изделия.