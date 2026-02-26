Видео
Почему шина автомобиля может лопнуть на ходу

26 февраля 2026 08:30
Внезапный разрыв колеса авто на дороге: главные причины опасности
Разрушенная покрышка авто. Фото: dubizzle.com

На обочинах автомагистралей часто встречаются фрагменты поврежденной резины, что является следствием чрезмерной нагрузки на конструкцию колеса. Своевременное выявление признаков износа покрышек позволяет предотвратить аварии, которые могут нанести ущерб на тысячи долларов и поставить под угрозу жизнь.

Об этом написал "Справочник водителя"

Факторы риска

Разрыв шины обычно становится результатом сочетания нескольких негативных обстоятельств одновременно. Критический износ протектора, появление грыж, многочисленные трещины или естественное старение материала значительно ослабляют целостность изделия и его способность выдерживать давление.

Перегрев материала считается наиболее частой причиной взрыва покрышки во время поездки. К такому состоянию приводят слишком низкое давление внутри камеры, длительное движение на скорости более 100 км/ч или интенсивные торможения, постепенно разрушающие внутренние слои резины.

Правильная реакция

В случае внезапного повреждения колеса на ходу необходимо сохранять максимальное спокойствие и избегать панических действий. Следует как можно крепче держать руль обеими руками, чтобы стабилизировать траекторию движения транспортного средства и не допустить выезда на встречную полосу.

Газ нужно отпускать максимально плавно, категорически избегая экстренного нажатия на педаль тормоза. Только после того, как автомобиль приобретет устойчивость, разрешается аккуратно направить его к обочине для окончательной остановки и осмотра поврежденного элемента.

Профилактика взрыва

Для предотвращения подобных инцидентов важно систематически проверять уровень давления перед поездками на расстоянии более 50 км. Визуальный осмотр на наличие посторонних предметов, порезов или механических деформаций боковины помогает выявить проблему на начальной стадии.

Соблюдение установленных норм грузоподъемности и отказ от использования старой резины являются критически важными мерами безопасности. В большинстве случаев разрушение колес становится прямым следствием пренебрежения мелкими деталями ежедневного технического обслуживания.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
