Шины установили на авто задом на перед: результаты теста шокировали

Специалисты Tyre Reviews провели серию испытаний на замерзшем озере, чтобы выяснить последствия ошибки установки направленных шин в обратном направлении. Эксперимент на автомобиле Volkswagen Golf GTI выявил как неожиданные преимущества, так и серьезные угрозы для безопасности движения.

Внезапная эффективность

Для проведения тестов команда Tyre Reviews выбрала замерзший водоем и новый комплект всесезонных колес Pirelli All Season SF3 Cinturato. Эксперты намеренно смонтировали резину вопреки маркировке производителя, чтобы зафиксировать точные изменения в работе протектора.

Первые результаты заездов на снегу оказались парадоксальными: при торможении со скорости 45 км/ч до 5 км/ч путь сократился на 4,7% по сравнению с нормативной установкой. Показатель улучшился с 19,96 м до 19,07 м по результатам 40 тестовых попыток.

Потеря динамики

Несмотря на определенные успехи в остановке авто, другие дисциплины продемонстрировали негативную сторону такого решения. Тестовая группа зафиксировала ухудшение тягового усилия на снегу на 9% при разгоне до 35 км/ч. Это значительно усложняет старт с места и движение в гору в зимних условиях.

Характер поведения машины также изменился из-за нарушения направления отвода снега и воды. Автомобиль стал склонным к чрезмерному поворачиванию, что негативно повлияло на стабильность при прохождении поворотов. В итоге время преодоления полного круга на трассе существенно увеличилось.

Критические показатели

Наибольшую опасность неправильно смонтированные покрышки несут во время дождя из-за неэффективной работы дренажных каналов. Специалисты обнаружили, что устойчивость к аквапланированию падает на 9%, а общая тяга на влажном покрытии уменьшается на 14%. Эксперт Tyre Reviews заметил, что управляемость терялась уже на скорости 68,8 км/ч, тогда как при верном монтаже этот лимит достигал 79,1 км/ч. Тормозной путь на мокрой трассе также вырос на 3,6%, что может стать решающим фактором в критической ситуации.