Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Що буде, коли встановити на авто шини задом наперед

Що буде, коли встановити на авто шини задом наперед

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 19:45
Шини встановили на авто задом на перед: результати тесту шокували
Автомобіль гальмує на замерзлому озері. Фото: thedrive.com

Фахівці Tyre Reviews провели серію випробувань на замерзлому озері, щоб з'ясувати наслідки помилки встановлення спрямованих шин у зворотному напрямку. Експеримент на автомобілі Volkswagen Golf GTI виявив як неочікувані переваги, так і серйозні загрози для безпеки руху.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Раптова ефективність

Для проведення тестів команда Tyre Reviews обрала замерзлу водойму та новий комплект всесезонних коліс Pirelli All Season SF3 Cinturato. Експерти навмисно змонтували гуму всупереч маркуванню виробника, щоб зафіксувати точні зміни в роботі протектора.

Перші результати заїздів на снігу виявилися парадоксальними: під час гальмування зі швидкості 45 км/год до 5 км/год шлях скоротився на 4,7% у порівнянні з нормативним встановленням. Показник покращився з 19,96 м до 19,07 м за результатами 40 тестових спроб.

Втрата динаміки

Попри певні успіхи у зупинці авто, інші дисципліни продемонстрували негативну сторону такого рішення. Тестова група зафіксувала погіршення тягового зусилля на снігу на 9% під час розгону до 35 км/год. Це значно ускладнює старт з місця та рух під гору у зимових умовах.

Характер поведінки машини також змінився через порушення напрямку відведення снігу та води. Автомобіль став схильним до надмірного повертання, що негативно вплинуло на стабільність під час проходження поворотів. У підсумку час подолання повного кола на трасі суттєво збільшився.

Також читайте:

Яким має бути тиск у шинах авто насправді

Що таке суха гниль автомобільних шин та як її зупинити

Критичні показники

Найбільшу небезпеку неправильно змонтовані покришки несуть під час дощу через неефективну роботу дренажних каналів. Фахівці виявили, що стійкість до аквапланування падає на 9%, а загальна тяга на вологому покритті зменшується на 14%. Експерт Tyre Reviews зауважив, що керованість втрачалася вже на швидкості 68,8 км/год, тоді як при вірному монтажі цей ліміт сягав 79,1 км/год. Гальмівний шлях на мокрій трасі також зріс на 3,6%, що може стати вирішальним фактором у критичній ситуації.

авто сніг автомобіль тест випробовування шини для авто лід
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації