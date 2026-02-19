Шини встановили на авто задом на перед: результати тесту шокували

Автомобіль гальмує на замерзлому озері. Фото: thedrive.com

Фахівці Tyre Reviews провели серію випробувань на замерзлому озері, щоб з'ясувати наслідки помилки встановлення спрямованих шин у зворотному напрямку. Експеримент на автомобілі Volkswagen Golf GTI виявив як неочікувані переваги, так і серйозні загрози для безпеки руху.

Раптова ефективність

Для проведення тестів команда Tyre Reviews обрала замерзлу водойму та новий комплект всесезонних коліс Pirelli All Season SF3 Cinturato. Експерти навмисно змонтували гуму всупереч маркуванню виробника, щоб зафіксувати точні зміни в роботі протектора.

Перші результати заїздів на снігу виявилися парадоксальними: під час гальмування зі швидкості 45 км/год до 5 км/год шлях скоротився на 4,7% у порівнянні з нормативним встановленням. Показник покращився з 19,96 м до 19,07 м за результатами 40 тестових спроб.

Втрата динаміки

Попри певні успіхи у зупинці авто, інші дисципліни продемонстрували негативну сторону такого рішення. Тестова група зафіксувала погіршення тягового зусилля на снігу на 9% під час розгону до 35 км/год. Це значно ускладнює старт з місця та рух під гору у зимових умовах.

Характер поведінки машини також змінився через порушення напрямку відведення снігу та води. Автомобіль став схильним до надмірного повертання, що негативно вплинуло на стабільність під час проходження поворотів. У підсумку час подолання повного кола на трасі суттєво збільшився.

Критичні показники

Найбільшу небезпеку неправильно змонтовані покришки несуть під час дощу через неефективну роботу дренажних каналів. Фахівці виявили, що стійкість до аквапланування падає на 9%, а загальна тяга на вологому покритті зменшується на 14%. Експерт Tyre Reviews зауважив, що керованість втрачалася вже на швидкості 68,8 км/год, тоді як при вірному монтажі цей ліміт сягав 79,1 км/год. Гальмівний шлях на мокрій трасі також зріс на 3,6%, що може стати вирішальним фактором у критичній ситуації.