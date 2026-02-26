Відео
Чому шина автомобіля може лопнути на ходу

Чому шина автомобіля може лопнути на ходу

Дата публікації: 26 лютого 2026 08:30
Раптовий розрив колеса авто на дорозі: головні причини небезпеки
Зруйнована покришка авто. Фото: dubizzle.com

На узбіччях автомагістралей часто трапляються фрагменти пошкодженої гуми, що є наслідком надмірного навантаження на конструкцію колеса. Своєчасне виявлення ознак зносу покришок дозволяє запобігти аваріям, які можуть завдати збитків на тисячі доларів та поставити під загрозу життя.

Про це написав "Довідник водія"

Чинники ризику

Розрив шини зазвичай стає результатом поєднання кількох негативних обставин одночасно. Критичний знос протектора, поява гриж, численні тріщини або природне старіння матеріалу значно послаблюють цілісність виробу та його здатність витримувати тиск.

Перегрів матеріалу вважається найбільш частою причиною вибуху покришки під час поїздки. До такого стану призводять занадто низький тиск усередині камери, тривалий рух на швидкості понад 100 км/год або інтенсивні гальмування, що поступово руйнують внутрішні шари гуми.

Правильна реакція

У разі раптового пошкодження колеса на ходу необхідно зберігати максимальний спокій та уникати панічних дій. Слід якомога міцніше тримати кермо обома руками, щоб стабілізувати траєкторію руху транспортного засобу та не допустити виїзду на зустрічну смугу.

Газ потрібно відпускати максимально плавно, категорично уникаючи екстреного натискання на педаль гальма. Лише після того, як автомобіль набуде стійкості, дозволяється акуратно спрямувати його до узбіччя для остаточної зупинки та огляду пошкодженого елемента.

Профілактика вибуху

Для запобігання подібним інцидентам важливо систематично перевіряти рівень тиску перед поїздками на відстані понад 50 км. Візуальний огляд на наявність сторонніх предметів, порізів або механічних деформацій боковини допомагає виявити проблему на початковій стадії.

Дотримання встановлених норм вантажності та відмова від використання старої гуми є критично важливими заходами безпеки. У більшості випадків руйнування коліс стає прямим наслідком нехтування дрібними деталями щоденного технічного обслуговування.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
