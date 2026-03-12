Найнадійніші вживані автомобілі для встановлення ГБО

Skoda Octavia I (1996–2010). Фото: Skoda

Зріджений газ залишається найдешевшим паливом на заправках, втім, не кожен двигун однаково підходить для встановлення газобалонного обладнання та не будь-який бюджетний автомобіль буде економічним в експлуатації. Двигуни з непрямим уприскуванням та гідрокомпенсаторами найкраще витримують високе термічне навантаження від спалювання газу. Наявність автоматичного регулювання зазорів дозволяє уникати додаткових витрат на сервіс клапанів кожні 30 000 км.

Про чотири дешеві вживані моделі, які поєднують низькі витрати на обслуговування та двигуни, що підходять для роботи на автогазі розповідають Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Легендарна Octavia

Skoda Octavia першого покоління (1996–2010) залишається одним з лідерів вторинного ринку завдяки перевіреним часом технічним рішенням. Платформа від відомого німецького хетчбека забезпечує доступність запчастин та простоту ремонту практично будь-якого вузла.

Найкращим варіантом для монтажу ГБО вважається двигун об'ємом 1,6 MPI з гідравлічною компенсацією зазорів клапанів. Така конструкція дозволяє мотору стабільно працювати сотні тисяч кілометрів без дорогого втручання в механізм розподілу.

Французький хетчбек

Renault Clio третього покоління (2005–2012) приваблює покупців високим рівнем безпеки та відмінним захистом кузова від корозії. Використання пластикових передніх крил дозволяє забути про косметичні проблеми навіть у місцях випадкового пошкодження лакофарбового покриття.

Силовий агрегат об'ємом 1,2 л потужністю 75 к.с. добре взаємодіє з секвентальними системами впорскування. Важливо пам'ятати про необхідність регулярного регулювання клапанів. Проста задня балка та передня підвіска McPherson роблять обслуговування ходової частини цілком бюджетним. Певні капризи електроніки або зношеність підшипників задніх коліс є типовими нюансами, які легко усуваються на більшості профільних сервісів.

Компактна Panda

Fiat Panda другої генерації (2003–2012) пропонує дивовижну місткість при дуже компактних зовнішніх габаритах кузова. Моделі з двигунами 1,1 л та 1,2 л відрізняються витривалістю та здатністю споживати лише 7 або 8 л/100 км газу в змішаному циклі руху.

Основні механічні вузли автомобіля були розроблені для важчих машин, тому в легкому кузові вони демонструють високий ресурс надійності при щоденній експлуатації.

Практична Astra

Opel Astra H (2004–2007) пропонує високий рівень комфорту та безпеки серед бюджетних представників компактного класу. Найбільш раціональним вибором для переобладнання під газ є двигун 1,4 л, який має гідрокомпенсатори та просту систему розподіленого впорскування.

Під час експлуатації критично важливо слідкувати за станом свічок запалювання. Будь-які несправності електрики стають помітними значно раніше саме при роботі на газовій суміші, що вимагає вчасної діагностики та заміни витратних матеріалів. Покупці можуть обирати серед різних типів кузовів, включаючи практичні універсали або стильні тридверні хетчбеки.