Дата публікації: 29 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 16:27
Dacia створила кросовер-гібрид з ГБО
2025 Dacia Duster Фото: topgear.com

Ідея ставити ГБО на гібридні автомобілі нарешті втілена на заводському рівні. Dacia (Renault Group) анонсувала початок виробництва нової двопаливної електрифікованої установки hybrid-G 150 4x4, яка забезпечить кросоверам економічний повний привід. Це рішення має зробити румунські моделі одними з найвигідніших на ринку.

Про це повідомив AUTO.RIA.

Румунський автовиробник Dacia оголосив про запуск у виробництво нового двопаливного гібридного силового агрегата для повнопривідних моделей Duster та Bigster. Установка hybrid-G 150 4x4, поєднує роботу на бензині та пропан-бутані (LPG) з електричним приводом задньої осі.

Система базується на 1,2-літровому 3-циліндровому турбодвигуні, який видає 140 к.с. та 230 Нм. Цей ДВЗ обертає передні колеса через нову 6-ступеневу автоматичну коробку з подвійним зчепленням (DW23) та заряджає невелику тягову батарею місткістю 0,84 кВт-год. Задню вісь приводить у рух окремий електромотор потужністю 31 к.с., обладнаний унікальним 2-ступеневим редуктором. Загальна системна потужність становить 154 к.с.

Попри те, що фізичного зв’язку між двигуном внутрішнього згоряння та електромотором немає (це не класична механічна трансмісія 4x4), складна логіка системи забезпечує роботу в режимі повного приводу, імітуючи навіть понижену передачу та блокування міжосьового диференціала.

Завдяки малій батареї, окремого електричного режиму немає, але система автоматично активує електропривід для руху на невеликій швидкості в місті, під час зупинок у заторах чи на світлофорах.

Економія та запас ходу

Ключовим технічним рішенням є окрема 2-ступенева коробка передач на задній осі, інтегрована з електромотором. Вона може переходити в нейтральний режим для економії палива при передньому приводі або автоматично обирати нижчу чи вищу передачу для повного приводу.

Навіть з додатковою вагою (близько 70 кг) через електромотор, батарею та два 50-літрових паливних баки (для бензину та газу), очікувана витрата пального в змішаному циклі становить лише 6,5 літра на 100 км. Це забезпечує рекордний загальний запас ходу близько 1500 км на одній повній заправці.

Попередні розрахунки, з урахуванням українських цін на пальне, показують, що вартість кілометра для цієї установки становитиме приблизно 3 гривні. Це вигідніше, ніж у бензинового повнопривідного Renault Duster 1.2 MHEV (3,5 грн/км).

Проте Dacia поки не оголосила європейську ціну на версію hybrid-G 150 4x4, а також не розкрила планів щодо постачання цієї унікальної установки на український ринок.

авто технології автомобіль Renault гібрид двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
