Dacia создала кроссовер-гибрид с ГБО

Идея ставить ГБО на гибридные автомобили наконец-то воплощена на заводском уровне. Dacia (Renault Group) анонсировала начало производства новой двухтопливной электрифицированной установки hybrid-G 150 4x4, которая обеспечит кроссоверам экономичный полный привод. Это решение должно сделать румынские модели одними из самых выгодных на рынке.

Румынский автопроизводитель Dacia объявил о запуске в производство нового двухтопливного гибридного силового агрегата для полноприводных моделей Duster и Bigster. Установка hybrid-G 150 4x4, сочетает работу на бензине и пропан-бутане (LPG) с электрическим приводом задней оси.

Система базируется на 1,2-литровом 3-цилиндровом турбодвигателе, который выдает 140 л.с. и 230 Нм. Этот ДВС вращает передние колеса через новую 6-ступенчатую автоматическую коробку с двойным сцеплением (DW23) и заряжает небольшую тяговую батарею емкостью 0,84 кВт-ч. Заднюю ось приводит в движение отдельный электромотор мощностью 31 л.с., оборудованный уникальным 2-ступенчатым редуктором. Общая системная мощность составляет 154 л.с.

Несмотря на то, что физической связи между двигателем внутреннего сгорания и электромотором нет (это не классическая механическая трансмиссия 4x4), сложная логика системы обеспечивает работу в режиме полного привода, имитируя даже пониженную передачу и блокировку межосевого дифференциала.

Благодаря малой батарее, отдельного электрического режима нет, но система автоматически активирует электропривод для движения на небольшой скорости в городе, при остановках в пробках или на светофорах.

Экономия и запас хода

Ключевым техническим решением является отдельная 2-ступенчатая коробка передач на задней оси, интегрированная с электромотором. Она может переходить в нейтральный режим для экономии топлива при переднем приводе или автоматически выбирать низшую или высшую передачу для полного привода.

Даже с дополнительным весом (около 70 кг) из-за электромотора, батареи и двух 50-литровых топливных баков (для бензина и газа), ожидаемый расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6,5 литра на 100 км. Это обеспечивает рекордный общий запас хода около 1500 км на одной полной заправке.

Предварительные расчеты, с учетом украинских цен на топливо, показывают, что стоимость километра для этой установки составит примерно 3 гривны. Это выгоднее, чем у бензинового полноприводного Renault Duster 1.2 MHEV (3,5 грн/км).

Однако Dacia пока не объявила европейскую цену на версию hybrid-G 150 4x4, а также не раскрыла планов по поставкам этой уникальной установки на украинский рынок.