Самые надежные подержанные автомобили для установки ГБО

Skoda Octavia I (1996-2010). Фото: Skoda

Сжиженный газ остается самым дешевым топливом на заправках, впрочем, не каждый двигатель одинаково подходит для установки газобаллонного оборудования и не любой бюджетный автомобиль будет экономичным в эксплуатации. Двигатели с косвенным впрыском и гидрокомпенсаторами лучше всего выдерживают высокую термическую нагрузку от сжигания газа. Наличие автоматической регулировки зазоров позволяет избегать дополнительных расходов на сервис клапанов каждые 30 000 км.

О четырех дешевых подержанных моделях, которые сочетают низкие затраты на обслуживание и двигатели, подходящие для работы на автогазе рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Легендарная Octavia

Skoda Octavia первого поколения (1996-2010) остается одним из лидеров вторичного рынка благодаря проверенным временем техническим решениям. Платформа от известного немецкого хэтчбека обеспечивает доступность запчастей и простоту ремонта практически любого узла.

Наилучшим вариантом для монтажа ГБО считается двигатель объемом 1,6 MPI с гидравлической компенсацией зазоров клапанов. Такая конструкция позволяет мотору стабильно работать сотни тысяч километров без дорогостоящего вмешательства в механизм распределения.

Французский хэтчбек

Renault Clio третьего поколения (2005-2012) привлекает покупателей высоким уровнем безопасности и отличной защитой кузова от коррозии. Использование пластиковых передних крыльев позволяет забыть о косметических проблемах даже в местах случайного повреждения лакокрасочного покрытия.

Силовой агрегат объемом 1,2 л мощностью 75 л.с. хорошо взаимодействует с секвентальными системами впрыска. Важно помнить о необходимости регулярной регулировки клапанов. Простая задняя балка и передняя подвеска McPherson делают обслуживание ходовой части вполне бюджетным. Определенные капризы электроники или изношенность подшипников задних колес являются типичными нюансами, которые легко устраняются на большинстве профильных сервисов.

Компактная Panda

Fiat Panda второй генерации (2003-2012) предлагает удивительную вместительность при очень компактных внешних габаритах кузова. Модели с двигателями 1,1 л и 1,2 л отличаются выносливостью и способностью потреблять всего 7 или 8 л/100 км газа в смешанном цикле движения.

Основные механические узлы автомобиля были разработаны для более тяжелых машин, поэтому в легком кузове они демонстрируют высокий ресурс надежности при ежедневной эксплуатации.

Практичная Astra

Opel Astra H (2004-2007) предлагает высокий уровень комфорта и безопасности среди бюджетных представителей компактного класса. Наиболее рациональным выбором для переоборудования под газ является двигатель 1,4 л, который имеет гидрокомпенсаторы и простую систему распределенного впрыска.

Во время эксплуатации критически важно следить за состоянием свечей зажигания. Любые неисправности электрики становятся заметными значительно раньше именно при работе на газовой смеси, что требует своевременной диагностики и замены расходных материалов. Покупатели могут выбирать среди различных типов кузовов, включая практичные универсалы или стильные трехдверные хэтчбеки.