Конец эпохи ГБО: известный автопроизводитель назвал дату отказа от газа

Двухтопливная система на автомобиле марки Dacia. Фото: carscoops.com

Рынок автомобилей с заводским газобаллонным оборудованием (ГБО) демонстрирует рост на фоне подготовки к полной электризации. Однако лидер сегмента Dacia уже официально подтвердил дату окончательного отказа от выпуска таких моделей.

Об этом написал Autokult.

Спрос на фоне экологии

По данным Automotive News Europe, в 2025 году продажи машин на газу в Европе увеличились на 10% и достигли отметки 347 700 единиц. Популярность таких авто объясняется сниженными налогами во Франции, Испании и Италии. Производители также заинтересованы в этих моделях, поскольку использование пропан-бутана позволяет снизить средние выбросы CO2 на 10 г на км для каждого авто. Такая стратегия помогает компаниям избегать крупных финансовых взысканий от европейских регуляторов.

Несмотря на краткосрочную выгоду, установка ГБО остается лишь переходным этапом. Даже при реализации 229 000 газовых авто в 2025 году румынский бренд Dacia не смог достичь установленных ЕС нормативов эмиссии углекислого газа. Ожидается, что эта ситуация продлится до 2027 года, после чего экологические требования станут еще жестче.

Сейчас на рынке доминируют три ключевых игрока, где доля концерна Renault (ему принадлежит Dacia) составляет 89%. На втором и третьем местах находятся итальянская фирма DR Automobiles с результатом 6,2 % и корейская Kia, которая занимает 3,8 % рынка.

Окончательная дата перехода

Согласно официальному заявлению руководителя отдела продаж компании Dacia Франка Маротте технология ГБО быстро приближается к завершению своего жизненного цикла. Законодательство Евросоюза вынуждает производителей массово внедрять электрокары и полностью выводить с рынка газовые версии.

После 2030 года модели с таким топливом исчезнут из каталогов официальных дилеров. "Это не будет предложение после 2030 года", — подчеркнул Маротте.