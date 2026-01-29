Кінець епохи ГБО: відомий автовиробник назвав дату відмови від газу

Двопаливна система на автомобілі марки Dacia. Фото: carscoops.com

Ринок автомобілів з заводським газобалонним обладнанням (ГБО) демонструє зростання на тлі підготовки до повної електризації. Однак лідер сегменту Dacia вже офіційно підтвердив дату остаточної відмови від випуску таких моделей.

Про це написав Autokult.

Попит на тлі екології

За даними Automotive News Europe, 2025 році продажі машин на газу в Європі збільшилися на 10% та досягли позначки 347 700 одиниць. Популярність таких авто пояснюється зниженими податками у Франції, Іспанії та Італії. Виробники також зацікавлені у цих моделях, позаяк використання пропан-бутану дозволяє знизити середні викиди CO2 на 10 г на км для кожного авто. Така стратегія допомагає компаніям уникати великих фінансових стягнень від європейських регуляторів.

Попри короткострокову вигоду встановлення ГБО залишається лише перехідним етапом. Навіть при реалізації 229 000 газових авто у 2025 році румунський бренд Dacia не зміг досягти встановлених ЄС нормативів емісії вуглекислого газу. Очікується, що ця ситуація триватиме до 2027 року, після чого екологічні вимоги стануть ще жорсткішими.

Зараз на ринку домінують три ключові гравці, де частка концерну Renault (йому належить Dacia) становить 89%. На другому та третьому місцях перебувають італійська фірма DR Automobiles з результатом 6,2 % та корейська Kia, яка займає 3,8 % ринку.

Остаточна дата переходу

Згідно з офіційною заявою керівника відділу продажів компанії Dacia Франка Маротте технологія ГБО швидко наближається до завершення свого життєвого циклу. Законодавство Євросоюзу змушує виробників масово впроваджувати електрокари та повністю виводити з ринку газові версії.

Після 2030 року моделі з таким паливом зникнуть з каталогів офіційних дилерів. "Це не буде пропозиція після 2030 року", — підкреслив Маротте.