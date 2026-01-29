Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому європейський виробник припиняє випуск авто з ГБО

Чому європейський виробник припиняє випуск авто з ГБО

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 17:40
Кінець епохи ГБО: відомий автовиробник назвав дату відмови від газу
Двопаливна система на автомобілі марки Dacia. Фото: carscoops.com

Ринок автомобілів з заводським газобалонним обладнанням (ГБО) демонструє зростання на тлі підготовки до повної електризації. Однак лідер сегменту Dacia вже офіційно підтвердив дату остаточної відмови від випуску таких моделей.

Про це написав Autokult.

Реклама
Читайте також:

Попит на тлі екології

За даними Automotive News Europe, 2025 році продажі машин на газу в Європі збільшилися на 10% та досягли позначки 347 700 одиниць. Популярність таких авто пояснюється зниженими податками у Франції, Іспанії та Італії. Виробники також зацікавлені у цих моделях, позаяк використання пропан-бутану дозволяє знизити середні викиди CO2 на 10 г на км для кожного авто. Така стратегія допомагає компаніям уникати великих фінансових стягнень від європейських регуляторів.

Попри короткострокову вигоду встановлення ГБО залишається лише перехідним етапом. Навіть при реалізації 229 000 газових авто у 2025 році румунський бренд Dacia не зміг досягти встановлених ЄС нормативів емісії вуглекислого газу. Очікується, що ця ситуація триватиме до 2027 року, після чого екологічні вимоги стануть ще жорсткішими.

Зараз на ринку домінують три ключові гравці, де частка концерну Renault (йому належить Dacia) становить 89%. На другому та третьому місцях перебувають італійська фірма DR Automobiles з результатом 6,2 % та корейська Kia, яка займає 3,8 % ринку.

Також читайте:

Вживане авто з ГБО: що перевірити перед купівлею

Як не вбити паливну систему авто з ГБО взимку

Остаточна дата переходу

Згідно з офіційною заявою керівника відділу продажів компанії Dacia Франка Маротте технологія ГБО швидко наближається до завершення свого життєвого циклу. Законодавство Євросоюзу змушує виробників масово впроваджувати електрокари та повністю виводити з ринку газові версії.

Після 2030 року моделі з таким паливом зникнуть з каталогів офіційних дилерів. "Це не буде пропозиція після 2030 року", — підкреслив Маротте.

авто Європа автомобіль автогаз Renault виробництво
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації