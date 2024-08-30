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Тест, який під силу лише найрозумнішим — кого синє авто повинно пропустити

30 серпня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Важкий тест з ПДР — кому має поступитися синій автомобіль
Онлайн-тест на знання ПДР. Фото: скриншот з YouTube
Валентин Бандура - Редактор

Нелегкий, але дуже цікавий онлайн-тест на знання ПДР і знаків дорожнього руху. Кому з двох транспортних засобів повинен поступитися водій синього автомобілю?

Тест оприлюднили на каналі "А ти знаєш ПДР?" в YouTube.

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Варіанти відповіді

  1. Тільки вантажному автомобілю
  2. Тільки мікроавтобусу
  3. Обом транспортним засобам
  4. Нікому

Розбір задачі

На малюнку перед вами три транспортні засоби — вантажний автомобіль, мікроавтобус жовтого кольору і синій легковий автомобіль. На ділянці дороги ремонтна служба влаштувала ремонт, який робиться на правій полосі і заважає проїзду синього автомобілю. 

На дорозі стоїть знак перетину головної і другорядної дороги, знак дорожніх робіт, знак переваги перед зустрічним рухом і знак об’їзду ліворуч. Спробуйте зрозуміти, якому транспорту синій автомобіль повинен надати право проїзду, якщо перед ним на дорозі робляться ремонтні роботи.

Отже, відповідно до всіх цих знаків дорожнього руху, водій синього автомобілю повинен проїхати першим. Тому жодному з цих транспортних засобів синя машина не повинна поступитися — це означає, що четверта відповідь є правильною.

Правильна відповідь №4

Нагадаємо, ми писали про те, який з двох транспортних засобів повинен перетнути перехрестя першим. 

Раніше ми розповідали про те, який автомобіль першим може проїхати кругове перехрестя. 

Також ми повідомляли про те, хто з водіїв двох автомобілів першим поверне ліворуч.

авто ПДР правила дорожнього руху тест

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