Тяжелый тест по ПДД — кому должен уступить синий автомобиль

Онлайн-тест на знание ПДД. Фото: скриншот с YouTube

Нелегкий, но очень интересный онлайн-тест на знание ПДД и знаков дорожного движения. Кому из двух транспортных средств должен уступить водитель синего автомобиля?

Тест обнародовали на канале "А ти знаєш ПДР?" в YouTube.

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Варианты ответа

Только грузовому автомобилю Только микроавтобусу Обоим транспортным средствам Никому

Разбор задачи

На рисунке перед вами три транспортных средства — грузовой автомобиль, микроавтобус желтого цвета и синий легковой автомобиль. На участке дороги ремонтная служба устроила ремонт, который делается на правой полосе и мешает проезду синего автомобиля.

На дороге стоит знак пересечения главной и второстепенной дороги, знак дорожных работ, знак превосходства перед встречным движением и знак объезда слева. Попытайтесь понять, какому транспорту синий автомобиль должен предоставить право проезда, если перед ним на дороге делаются ремонтные работы.

Итак, согласно всем этим знакам дорожного движения, водитель синего автомобиля должен проехать первым. Поэтому ни одному из этих транспортных средств синяя машина не должна уступить — это значит, что четвертый ответ верный.

Правильный ответ №4

Напомним, мы писали о том, какое из двух транспортных средств должно пересечь перекресток первым.

Раньше мы рассказывали о том, какой автомобиль первым может проехать круговой перекресток.

Также мы сообщали о том, кто из водителей двух автомобилей первым повернет налево.