Головна Авто Техогляд автомобілів в Польщі — скільки заплатять українці

Техогляд автомобілів в Польщі — скільки заплатять українці

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 20:40
Техогляд авто в Польщі: скільки заплатять українці
Під час техогляду в Польщі. Фото: wyborkierowcow.pl

Польська влада ініціювала зміни в законодавстві, щоб запровадити обов'язковий техогляд для тисяч автомобілів на українських номерах. Паралельно суттєво зросла вартість цієї послуги.

Про це написала Vitrina.

Читайте також:

Вартість техогляду

  • Для легкового автомобіля (масою до 3,5 т) ціна піднялася до 149 злотих (близько 1490 грн).
  • Огляд мотоцикла тепер коштує 94 злотих (940 грн).
  • Для власників автомобілів із ГБО загальна вартість техогляду зросла до 245 злотих (2450 грн).
  • Перевірка вантажних та спеціальних автомобілів масою від 3,5 до 16 т коштуватиме 234 злотих (2340 грн).

Оплата відбувається до початку огляду. У разі негативного рішення кошти не повертаються.

Як часто та що перевіряють

Для нових легкових автомобілів перший огляд призначається через 3 роки після реєстрації, другий — через 2 роки, далі — щорічно. Авто з ГБО, вантажівки, автобуси, таксі проходять техогляди щорічно, незалежно від віку.

Також читайте:

У Польщі підвищують збори з водіїв: що заплатять українці

Які штрафи чекають на українських водіїв у Польщі з 1 жовтня

Як українцю отримати водійські права у Польщі

Що перевряють

  • Гальмівна система (ефективність та рівномірність зусилля).
  • Рульове управління, підвіска (стан амортизаторів, шарнірів, люфт).
  • Освітлення, шини (глибина протектора ≥ 1,6 мм).
  • Вихлопна система (рівень викидів).
  • Кузов, скло, система eCall (для авто з 2018 року випуску).
  • Наявність обов'язкового обладнання (знак аварійної зупинки, вогнегасник тощо).

Наслідки та штрафи

У разі виявлення дефектів, водій має 14 днів на їхнє усунення та повторний огляд. Якщо несправність критична, діагност може вилучити свідоцтво про реєстрацію (інформація вноситься в систему CEPIK).

Штраф за відсутність дійсного техогляду у 2025 році становить від 1500 до 5000 злотих (15 000−50 000 грн). Розмір залежить від тривалості прострочення та оцінки технічного стану авто поліцейським.

Польща авто ціни автомобіль техогляд
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
