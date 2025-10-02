Техогляд авто в Польщі: скільки заплатять українці

Під час техогляду в Польщі. Фото: wyborkierowcow.pl

Польська влада ініціювала зміни в законодавстві, щоб запровадити обов'язковий техогляд для тисяч автомобілів на українських номерах. Паралельно суттєво зросла вартість цієї послуги.

Вартість техогляду

Для легкового автомобіля (масою до 3,5 т) ціна піднялася до 149 злотих ( близько 1490 грн ).

). Огляд мотоцикла тепер коштує 94 злотих ( 940 грн ).

). Для власників автомобілів із ГБО загальна вартість техогляду зросла до 245 злотих ( 2450 грн ).

). Перевірка вантажних та спеціальних автомобілів масою від 3,5 до 16 т коштуватиме 234 злотих (2340 грн).

Оплата відбувається до початку огляду. У разі негативного рішення кошти не повертаються.

Як часто та що перевіряють

Для нових легкових автомобілів перший огляд призначається через 3 роки після реєстрації, другий — через 2 роки, далі — щорічно. Авто з ГБО, вантажівки, автобуси, таксі проходять техогляди щорічно, незалежно від віку.

Що перевряють

Гальмівна система (ефективність та рівномірність зусилля).

Рульове управління, підвіска (стан амортизаторів, шарнірів, люфт).

Освітлення, шини (глибина протектора ≥ 1,6 мм).

Вихлопна система (рівень викидів).

Кузов, скло, система eCall (для авто з 2018 року випуску).

Наявність обов'язкового обладнання (знак аварійної зупинки, вогнегасник тощо).

Наслідки та штрафи

У разі виявлення дефектів, водій має 14 днів на їхнє усунення та повторний огляд. Якщо несправність критична, діагност може вилучити свідоцтво про реєстрацію (інформація вноситься в систему CEPIK).

Штраф за відсутність дійсного техогляду у 2025 році становить від 1500 до 5000 злотих (15 000−50 000 грн). Розмір залежить від тривалості прострочення та оцінки технічного стану авто поліцейським.