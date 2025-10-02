Техосмотр авто в Польше: сколько заплатят украинцы

Во время техосмотра в Польше. Фото: wyborkierowcow.pl

Польские власти инициировали изменения в законодательстве, чтобы ввести обязательный техосмотр для тысяч автомобилей на украинских номерах. Параллельно существенно выросла стоимость этой услуги.

Стоимость техосмотра

Для легкового автомобиля (массой до 3,5 т) цена поднялась до 149 злотых ( около 1490 грн ).

). Осмотр мотоцикла теперь стоит 94 злотых ( 940 грн ).

). Для владельцев автомобилей с ГБО общая стоимость техосмотра выросла до 245 злотых ( 2450 грн ).

). Проверка грузовых и специальных автомобилей массой от 3,5 до 16 т будет стоить 234 злотых (2340 грн).

Оплата происходит до начала осмотра. В случае отрицательного решения средства не возвращаются.

Как часто и что проверяют

Для новых легковых автомобилей первый осмотр назначается через 3 года после регистрации, второй — через 2 года, далее — ежегодно. Авто с ГБО, грузовики, автобусы, такси проходят техосмотры ежегодно, независимо от возраста.

Что проверяют

Тормозная система (эффективность и равномерность усилия).

Рулевое управление, подвеска (состояние амортизаторов, шарниров, люфт).

Освещение, шины (глубина протектора ≥ 1,6 мм).

Выхлопная система (уровень выбросов).

Кузов, стекла, система eCall (для авто с 2018 года выпуска).

Наличие обязательного оборудования (знак аварийной остановки, огнетушитель и т.д.).

Последствия и штрафы

В случае выявления дефектов, водитель имеет 14 дней на их устранение и повторный осмотр. Если неисправность критическая, диагност может изъять свидетельство о регистрации (информация вносится в систему CEPIK).

Штраф за отсутствие действительного техосмотра в 2025 году составляет от 1500 до 5000 злотых (15 000−50 000 грн). Размер зависит от продолжительности просрочки и оценки технического состояния авто полицейским.