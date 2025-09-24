Почему украинские авто заставят проходить техосмотр в Польше

McLaren GT с украинскими номерами в Варшаве. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Тысячи автомобилей с украинскими номерами уже несколько лет передвигаются по польским дорогам без технического осмотра. Впрочем, с правовой точки зрения, претензий к водителям пока нет. Польские власти заметили эту ситуацию и начали работу над ее урегулированием.

Об этом сообщила Vitrina.

Реклама

Читайте также:

Правовая коллизия

Сейчас в Польше нет закона, который бы обязывал водителей автомобилей, зарегистрированных за пределами Евросоюза, проходить технический осмотр на территории страны. Это создает неравенство, поскольку польские водители должны регулярно проверять состояние своих машин под угрозой суровых наказаний, вплоть до изъятия свидетельства о регистрации.

Теоретически, если полицейский заметит авто с украинскими номерами в плохом техническом состоянии, он может вмешаться. Как объясняет Рафал Греджук из полиции Вроцлава, правоохранитель имеет право запретить эксплуатацию автомобиля, если считает, что он представляет угрозу безопасности. В таком случае полиция может изъять свидетельство о регистрации и направить его в консульство или посольство страны, где зарегистрирована машина. Однако, на практике такие случаи встречаются очень редко.

Также читайте:

В Польше повышают сборы с водителей: что заплатят украинцы

Где можно обменять украинские водительские права без экзаменов

Как украинцу получить водительские права в Польше

Обязательный техосмотр

Министерство инфраструктуры Польши объявило о разработке нового законопроекта, призванного решить эту проблему. Цель — ввести обязательный техосмотр для всех транспортных средств, которые находятся в Польше более нескольких недель, независимо от страны их регистрации.

Сейчас проект закона находится на этапе общественных консультаций и согласований с другими ведомствами. В министерстве считают, что новые правила повысят безопасность на дорогах и обеспечат равенство для всех водителей.

С начала полномасштабного вторжения в Польшу въехало более 140 000 автомобилей с восточной границы, преимущественно из Украины и Беларуси. Значительная часть из них осталась в стране, и теперь их водители столкнутся с новыми требованиями.