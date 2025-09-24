Чому українські авто змусять проходити техогляд в Польщі

McLaren GT з українськими номерами у Варшаві. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Тисячі автомобілів з українськими номерами вже кілька років пересуваються польськими дорогами без технічного огляду. Втім, з правової точки зору, претензій до водіїв поки що немає. Польська влада помітила цю ситуацію та розпочала роботу над її врегулюванням.

Правова колізія

Наразі в Польщі немає закону, який би зобов’язував водіїв автомобілів, зареєстрованих за межами Євросоюзу, проходити технічний огляд на території країни. Це створює нерівність, позаяк польські водії мусять регулярно перевіряти стан своїх машин під загрозою суворих покарань, аж до вилучення свідоцтва про реєстрацію.

Теоретично, якщо поліцейський помітить авто з українськими номерами у поганому технічному стані, він може втрутитися. Як пояснює Рафал Греджук з поліції Вроцлава, правоохоронець має право заборонити експлуатацію автомобіля, якщо вважає, що він становить загрозу безпеці. У такому випадку поліція може вилучити свідоцтво про реєстрацію та направити його до консульства або посольства країни, де зареєстрована машина. Проте, на практиці такі випадки трапляються дуже рідко.

Обов'язковий техогляд

Міністерство інфраструктури Польщі оголосило про розробку нового законопроєкту, покликаного розвʼязати цю проблему. Мета — ввести обов’язковий техогляд для всіх транспортних засобів, які перебувають у Польщі понад кілька тижнів, незалежно від країни їх реєстрації.

Наразі проєкт закону перебуває на етапі громадських консультацій та узгоджень з іншими відомствами. У міністерстві вважають, що нові правила підвищать безпеку на дорогах та забезпечать рівність для всіх водіїв.

З початку повномасштабного вторгнення до Польщі в'їхало понад 140 000 автомобілів зі східного кордону, переважно з України та Білорусі. Значна частина з них залишилася в країні, і тепер їхні водії зіткнуться з новими вимогами.