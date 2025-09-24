Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Які українські авто змусять проходити техогляд в Польщі

Які українські авто змусять проходити техогляд в Польщі

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 06:00
Чому українські авто змусять проходити техогляд в Польщі
McLaren GT з українськими номерами у Варшаві. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Тисячі автомобілів з українськими номерами вже кілька років пересуваються польськими дорогами без технічного огляду. Втім, з правової точки зору, претензій до водіїв поки що немає. Польська влада помітила цю ситуацію та розпочала роботу над її врегулюванням.

Про це повідомила Vitrina.

Реклама
Читайте також:

Правова колізія

Наразі в Польщі немає закону, який би зобов’язував водіїв автомобілів, зареєстрованих за межами Євросоюзу, проходити технічний огляд на території країни. Це створює нерівність, позаяк польські водії мусять регулярно перевіряти стан своїх машин під загрозою суворих покарань, аж до вилучення свідоцтва про реєстрацію.

Теоретично, якщо поліцейський помітить авто з українськими номерами у поганому технічному стані, він може втрутитися. Як пояснює Рафал Греджук з поліції Вроцлава, правоохоронець має право заборонити експлуатацію автомобіля, якщо вважає, що він становить загрозу безпеці. У такому випадку поліція може вилучити свідоцтво про реєстрацію та направити його до консульства або посольства країни, де зареєстрована машина. Проте, на практиці такі випадки трапляються дуже рідко.

Також читайте:

У Польщі підвищують збори з водіїв: що заплатять українці

Де можна обміняти українські водійські права без іспитів

Як українцю отримати водійські права у Польщі

Обов'язковий техогляд

Міністерство інфраструктури Польщі оголосило про розробку нового законопроєкту, покликаного розвʼязати цю проблему. Мета — ввести обов’язковий техогляд для всіх транспортних засобів, які перебувають у Польщі понад кілька тижнів, незалежно від країни їх реєстрації.

Наразі проєкт закону перебуває на етапі громадських консультацій та узгоджень з іншими відомствами. У міністерстві вважають, що нові правила підвищать безпеку на дорогах та забезпечать рівність для всіх водіїв.

З початку повномасштабного вторгнення до Польщі в'їхало понад 140 000 автомобілів зі східного кордону, переважно з України та Білорусі. Значна частина з них залишилася в країні, і тепер їхні водії зіткнуться з новими вимогами.

Польща авто автомобіль водії техогляд
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації