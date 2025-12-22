Популярні дизельні авто в Україні: які ціни у 2025 році

2021 Renault Megane Фото: changinglanes.ie

Протягом листопада в Україні зареєстрували понад 5300 легкових автомобілів з дизельними двигунами. Попри загальне зростання ринку на 2%, сегмент нових авто продемонстрував незначне скорочення, тоді як попит на вживаний імпорт зріс.

Про це повідомив Укравтопром.

Структура реєстрацій дизельних авто в листопаді 2025 року складалася з 1400 нових одиниць (-8%) та 3900 вживаних машин, ввезених з-за кордону (+5%). Зростання попиту на дизелі з пробігом свідчить про стабільну зацікавленість у транспортних засобах з високою паливною ефективністю, попри зміни у первинному сегменті ринку.

ТОП-5 нових дизельних авто

На ринку нових автомобілів лідером залишається кросовер Renault Duster (продано 251 одиниця), ціна якого в офіційних салонах стартує від 898 000 грн і може сягати 1 100 000 грн залежно від комплектації. Позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (218 од.) пропонують за ціною від 2 380 000 грн до 3 000 000 грн. Новий для українського ринку пікап Fiat Titano (151 од.) коштує орієнтовно від 1 100 000 грн до 1 400 000 грн. Кросовери від Volkswagen також утримують високі позиції: Touareg (149 од.) оцінюють у межах 2 800 000-3 800 000 грн. Вартість Volkswagen Tiguan (99 од.) становить близько 2 100 000 грн.

ТОП-5 вживаного імпорту

Серед вживаних дизельних авто, що мають найбільший попит, ціновий діапазон залежить від року випуску та технічного стану.