Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Скільки коштують популярні дизельні авто в Україні

Скільки коштують популярні дизельні авто в Україні

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 11:10
Популярні дизельні авто в Україні: які ціни у 2025 році
2021 Renault Megane Фото: changinglanes.ie

Протягом листопада в Україні зареєстрували понад 5300 легкових автомобілів з дизельними двигунами. Попри загальне зростання ринку на 2%, сегмент нових авто продемонстрував незначне скорочення, тоді як попит на вживаний імпорт зріс.

Про це повідомив Укравтопром.

Реклама
Читайте також:

Структура реєстрацій дизельних авто в листопаді 2025 року складалася з 1400 нових одиниць (-8%) та 3900 вживаних машин, ввезених з-за кордону (+5%). Зростання попиту на дизелі з пробігом свідчить про стабільну зацікавленість у транспортних засобах з високою паливною ефективністю, попри зміни у первинному сегменті ринку.

ТОП-5 нових дизельних авто

  1. На ринку нових автомобілів лідером залишається кросовер Renault Duster (продано 251 одиниця), ціна якого в офіційних салонах стартує від 898 000 грн і може сягати 1 100 000 грн залежно від комплектації.
  2. Позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (218 од.) пропонують за ціною від 2 380 000 грн до 3 000 000 грн.
  3. Новий для українського ринку пікап Fiat Titano (151 од.) коштує орієнтовно від 1 100 000 грн до 1 400 000 грн.
  4. Кросовери від Volkswagen також утримують високі позиції: Touareg (149 од.) оцінюють у межах 2 800 000-3 800 000 грн.
  5. Вартість Volkswagen Tiguan (99 од.) становить близько 2 100 000 грн.

Також читайте:

Найкращі дизелі на сучасних кросоверах та позашляховиках

Названі дизельні кросовери з проблемними двигунами

ТОП-5 вживаного імпорту

Серед вживаних дизельних авто, що мають найбільший попит, ціновий діапазон залежить від року випуску та технічного стану.

  1. Найпопулярніший у цьому сегменті Renault Megane 2018–2021 років (завезено 296 одиниць) коштує від 420 000 до 630 000 грн.
  2. Nissan Qashqai (291 од.) аналогічного періоду виробництва можна придбати за 550 000–850 000 грн.
  3. Популярна Skoda Octavia (236 од.) у поколінні A8 оцінюється в межах 730 000–980 000 грн.
  4. Вартість Volkswagen Passat (222 од.) варіюється від 610 000 до 950 000 грн.
  5. Ціна на Hyundai Santa Fe (156 од.) становить від 950 000 грн до 1 250 000 грн.

рейтинг авто ціни автомобіль дизпаливо продаж авто вживані авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації