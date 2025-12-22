Популярні дизельні авто в Україні: які ціни у 2025 році

Скільки коштують популярні дизельні авто в Україні
Протягом листопада в Україні зареєстрували понад 5300 легкових автомобілів з дизельними двигунами. Попри загальне зростання ринку на 2%, сегмент нових авто продемонстрував незначне скорочення, тоді як попит на вживаний імпорт зріс.
Про це повідомив Укравтопром.
Структура реєстрацій дизельних авто в листопаді 2025 року складалася з 1400 нових одиниць (-8%) та 3900 вживаних машин, ввезених з-за кордону (+5%). Зростання попиту на дизелі з пробігом свідчить про стабільну зацікавленість у транспортних засобах з високою паливною ефективністю, попри зміни у первинному сегменті ринку.
ТОП-5 нових дизельних авто
- На ринку нових автомобілів лідером залишається кросовер Renault Duster (продано 251 одиниця), ціна якого в офіційних салонах стартує від 898 000 грн і може сягати 1 100 000 грн залежно від комплектації.
- Позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (218 од.) пропонують за ціною від 2 380 000 грн до 3 000 000 грн.
- Новий для українського ринку пікап Fiat Titano (151 од.) коштує орієнтовно від 1 100 000 грн до 1 400 000 грн.
- Кросовери від Volkswagen також утримують високі позиції: Touareg (149 од.) оцінюють у межах 2 800 000-3 800 000 грн.
- Вартість Volkswagen Tiguan (99 од.) становить близько 2 100 000 грн.
Також читайте:
Найкращі дизелі на сучасних кросоверах та позашляховиках
Названі дизельні кросовери з проблемними двигунами
ТОП-5 вживаного імпорту
Серед вживаних дизельних авто, що мають найбільший попит, ціновий діапазон залежить від року випуску та технічного стану.
- Найпопулярніший у цьому сегменті Renault Megane 2018–2021 років (завезено 296 одиниць) коштує від 420 000 до 630 000 грн.
- Nissan Qashqai (291 од.) аналогічного періоду виробництва можна придбати за 550 000–850 000 грн.
- Популярна Skoda Octavia (236 од.) у поколінні A8 оцінюється в межах 730 000–980 000 грн.
- Вартість Volkswagen Passat (222 од.) варіюється від 610 000 до 950 000 грн.
- Ціна на Hyundai Santa Fe (156 од.) становить від 950 000 грн до 1 250 000 грн.
Читайте Новини.LIVE!