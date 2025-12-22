Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Сколько стоят популярные дизельные авто в Украине

Сколько стоят популярные дизельные авто в Украине

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 11:10
Популярные дизельные авто в Украине: какие цены в 2025 году
2021 Renault Megane Фото: changinglanes.ie

В течение ноября в Украине зарегистрировали более 5300 легковых автомобилей с дизельными двигателями. Несмотря на общий рост рынка на 2%, сегмент новых авто продемонстрировал незначительное сокращение, тогда как спрос на подержанный импорт вырос.

Об этом сообщил Укравтопром.

Реклама
Читайте также:

Структура регистраций дизельных авто в ноябре 2025 года состояла из 1400 новых единиц (-8%) и 3900 подержанных машин, ввезенных из-за рубежа (+5%). Рост спроса на дизели с пробегом свидетельствует о стабильной заинтересованности в транспортных средствах с высокой топливной эффективностью, несмотря на изменения в первичном сегменте рынка.

ТОП-5 новых дизельных авто с пробегом

  1. На рынке новых автомобилей лидером остается кроссовер Renault Duster (продано 251 единица), цена которого в официальных салонах стартует от 898 000 грн и может достигать 1 100 000 грн в зависимости от комплектации.
  2. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (218 ед.) предлагают по цене от 2 380 000 грн до 3 000 000 грн.
  3. Новый для украинского рынка пикап Fiat Titano (151 ед.) стоит ориентировочно от 1 100 000 грн до 1 400 000 грн.
  4. Кроссоверы от Volkswagen также удерживают высокие позиции: Touareg (149 ед.) оценивают в пределах 2 800 000-3 800 000 грн.
  5. Стоимость Volkswagen Tiguan (99 ед.) составляет около 2 100 000 грн.

Также читайте:

Лучшие дизели на современных кроссоверах и внедорожниках

Названы дизельные кроссоверы с проблемными двигателями

ТОП-5 подержанного импорта

Среди подержанных дизельных авто, пользующихся наибольшим спросом, ценовой диапазон зависит от года выпуска и технического состояния.

  1. Самый популярный в этом сегменте Renault Megane 2018-2021 годов (завезено 296 единиц) стоит от 420 000 до 630 000 грн.
  2. Nissan Qashqai (291 ед.) аналогичного периода производства можно приобрести за 550 000-850 000 грн.
  3. Популярная Skoda Octavia (236 ед.) в поколении A8 оценивается в пределах 730 000-980 000 грн.
  4. Стоимость Volkswagen Passat (222 ед.) варьируется от 610 000 до 950 000 грн.
  5. Цена на Hyundai Santa Fe (156 ед.) составляет от 950 000 грн до 1 250 000 грн.

рейтинг авто цены автомобиль дизтопливо продажа авто подержанные авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации