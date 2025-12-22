Популярные дизельные авто в Украине: какие цены в 2025 году

Сколько стоят популярные дизельные авто в Украине
В течение ноября в Украине зарегистрировали более 5300 легковых автомобилей с дизельными двигателями. Несмотря на общий рост рынка на 2%, сегмент новых авто продемонстрировал незначительное сокращение, тогда как спрос на подержанный импорт вырос.
Об этом сообщил Укравтопром.
Структура регистраций дизельных авто в ноябре 2025 года состояла из 1400 новых единиц (-8%) и 3900 подержанных машин, ввезенных из-за рубежа (+5%). Рост спроса на дизели с пробегом свидетельствует о стабильной заинтересованности в транспортных средствах с высокой топливной эффективностью, несмотря на изменения в первичном сегменте рынка.
ТОП-5 новых дизельных авто с пробегом
- На рынке новых автомобилей лидером остается кроссовер Renault Duster (продано 251 единица), цена которого в официальных салонах стартует от 898 000 грн и может достигать 1 100 000 грн в зависимости от комплектации.
- Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (218 ед.) предлагают по цене от 2 380 000 грн до 3 000 000 грн.
- Новый для украинского рынка пикап Fiat Titano (151 ед.) стоит ориентировочно от 1 100 000 грн до 1 400 000 грн.
- Кроссоверы от Volkswagen также удерживают высокие позиции: Touareg (149 ед.) оценивают в пределах 2 800 000-3 800 000 грн.
- Стоимость Volkswagen Tiguan (99 ед.) составляет около 2 100 000 грн.
ТОП-5 подержанного импорта
Среди подержанных дизельных авто, пользующихся наибольшим спросом, ценовой диапазон зависит от года выпуска и технического состояния.
- Самый популярный в этом сегменте Renault Megane 2018-2021 годов (завезено 296 единиц) стоит от 420 000 до 630 000 грн.
- Nissan Qashqai (291 ед.) аналогичного периода производства можно приобрести за 550 000-850 000 грн.
- Популярная Skoda Octavia (236 ед.) в поколении A8 оценивается в пределах 730 000-980 000 грн.
- Стоимость Volkswagen Passat (222 ед.) варьируется от 610 000 до 950 000 грн.
- Цена на Hyundai Santa Fe (156 ед.) составляет от 950 000 грн до 1 250 000 грн.
