Популярные дизельные авто в Украине: какие цены в 2025 году

В течение ноября в Украине зарегистрировали более 5300 легковых автомобилей с дизельными двигателями. Несмотря на общий рост рынка на 2%, сегмент новых авто продемонстрировал незначительное сокращение, тогда как спрос на подержанный импорт вырос.

Об этом сообщил Укравтопром.

Структура регистраций дизельных авто в ноябре 2025 года состояла из 1400 новых единиц (-8%) и 3900 подержанных машин, ввезенных из-за рубежа (+5%). Рост спроса на дизели с пробегом свидетельствует о стабильной заинтересованности в транспортных средствах с высокой топливной эффективностью, несмотря на изменения в первичном сегменте рынка.

ТОП-5 новых дизельных авто с пробегом

На рынке новых автомобилей лидером остается кроссовер Renault Duster (продано 251 единица), цена которого в официальных салонах стартует от 898 000 грн и может достигать 1 100 000 грн в зависимости от комплектации. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (218 ед.) предлагают по цене от 2 380 000 грн до 3 000 000 грн. Новый для украинского рынка пикап Fiat Titano (151 ед.) стоит ориентировочно от 1 100 000 грн до 1 400 000 грн. Кроссоверы от Volkswagen также удерживают высокие позиции: Touareg (149 ед.) оценивают в пределах 2 800 000-3 800 000 грн. Стоимость Volkswagen Tiguan (99 ед.) составляет около 2 100 000 грн.

ТОП-5 подержанного импорта

Среди подержанных дизельных авто, пользующихся наибольшим спросом, ценовой диапазон зависит от года выпуска и технического состояния.