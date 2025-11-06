Видео
Видео

Самые надежные бюджетные дизельные авто с пробегом в Украине

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 17:30
обновлено: 13:28
ТОП-3 недорогих дизельных авто с пробегом в Украине
2012 Renault Megane III Фото: wikimedia.org

В условиях высоких цен на топливо и постоянной потребности в выносливом транспорте, спрос на экономичные и надежные дизельные автомобили с пробегом в Украине остается чрезвычайно высоким. Эксперты вторичного рынка выделяют три модели, которые лучше всего сочетают бюджет, доступность обслуживания и высокий ресурс дизельных агрегатов.

Именно этим критериям соответствуют три бестселлера: Renault Megane, Škoda Octavia и Volkswagen Golf.

Renault Megane III

Французский универсал (или хэтчбек) Renault Megane третьего поколения — абсолютный бестселлер среди дизельных авто. Главным преимуществом является двигатель 1.5 dCi (K9K). Это один из самых экономичных и проверенных дизельных агрегатов в мире. При условии своевременного обслуживания (в частности, замены ремня ГРМ), он демонстрирует выдающийся ресурс. Запчасти доступные и недорогие.

Цены в Украине:

  • модели 2009-2013 годов: 6000-8500 долларов;
  • модели 2014-2016 годов: 8000-10 500 долларов.

Большинство авто имеют большой европейский пробег. Критически важна проверка состояния топливной системы и турбины.

Škoda Octavia A5/A7

Škoda Octavia A7 2014 року
Škoda Octavia A7 Фото: wah.ua

Škoda Octavia, особенно поколений A5 и A7, является эталоном практичности и выносливости для украинского водителя. Имеет надежную платформу VAG и дизельные двигатели. Старые A5 оснащались неубиваемым 1.9 TDI, тогда как более новые A7 предлагают экономичные и динамичные 1.6 TDI или 2.0 TDI. Широкий выбор сервисных центров и высокая ликвидность делают ее безопасной инвестицией.

Цены в Украине:

  • Octavia A5 (2008-2013): 5500-8500 долларов;
  • Octavia A7 (2013-2016): 8500-11500 долларов.

Octavia A7 может иметь более дорогие проблемы с коробками передач DSG, поэтому механическая КПП часто является лучшим выбором для бюджетной надежности.

Также читайте:

Volkswagen Golf VI/VII

Volkswagen Golf (2012-2017)
Volkswagen Golf (2012-2017) Фото: wikipedia.org

Volkswagen Golf является золотым стандартом в своем классе, сочетая премиальный вид с технологиями VAG-группы. Дизельные моторы 1.6 TDI и 2.0 TDI обеспечивают отличную топливную эффективность и долгий ресурс. Golf выигрывает в качестве материалов интерьера и сборки, по сравнению с конкурентами, имеет меньшую подверженность коррозии.

Цены в Украине:

  • Golf VI (2009-2013): 7000-9500 долларов;
  • Golf VII (2013-2016): 9000-12 000 долларов.

Golf VII на платформе MQB предлагает более современные функции, но его стоимость на рынке выше из-за высокого спроса.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
