Головна Авто Найнадійніші бюджетні дизельні авто з пробігом в Україні

Найнадійніші бюджетні дизельні авто з пробігом в Україні

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 17:30
Оновлено: 13:28
ТОП-3 недорогих дизельних авто з пробігом в Україні
2012 Renault Megane III Фото: wikimedia.org

В умовах високих цін на паливо та постійної потреби у витривалому транспорті, попит на економічні та надійні дизельні автомобілі з пробігом в Україні залишається надзвичайно високим. Експерти вторинного ринку виділяють три моделі, що найкраще поєднують бюджет, доступність обслуговування та високий ресурс дизельних агрегатів.

Саме цим критеріям відповідають три бестселери: Renault Megane, Škoda Octavia та Volkswagen Golf.

Читайте також:

Renault Megane III

Французький універсал (або хетчбек) Renault Megane третього покоління — абсолютний бестселер серед дизельних авто. Головною перевагою є двигун 1.5 dCi (K9K). Це один з найбільш економічних та перевірених дизельних агрегатів у світі. За умови вчасного обслуговування (зокрема, заміни ременя ГРМ), він демонструє видатний ресурс. Запчастини доступні та недорогі.

Ціни в Україні:

  • моделі 2009–2013 років: 6000–8500 доларів;
  • моделі 2014–2016 років: 8000–10 500 доларів.

Більшість авто мають великий європейський пробіг. Критично важлива перевірка стану паливної системи та турбіни.

Škoda Octavia A5/A7

Škoda Octavia A7 2014 року
Škoda Octavia A7 Фото: wah.ua

Škoda Octavia, особливо поколінь A5 та A7, є еталоном практичності та витривалості для українського водія. Має надійну платформу VAG та дизельні двигуни. Старіші A5 оснащувалися незнищенним 1.9 TDI, тоді як більш нові A7 пропонують економічні та динамічні 1.6 TDI або 2.0 TDI. Широкий вибір сервісних центрів та висока ліквідність роблять її безпечною інвестицією.

Ціни в Україні:

  • Octavia A5 (2008–2013): 5500–8500 доларів;
  • Octavia A7 (2013–2016): 8500–11500 доларів.

Octavia A7 може мати дорожчі проблеми з коробками передач DSG, тому механічна КПП часто є кращим вибором для бюджетної надійності.

Також читайте:

Які двигуни довговічніші: дизельні чи бензинові

Названі вічні дизельні двигуни на вживаних автомобілях

Три невбивані дизельні кросовери з пробігом

Volkswagen Golf VI/VII

Volkswagen Golf (2012-2017)
Volkswagen Golf (2012-2017) Фото: wikipedia.org

Volkswagen Golf є золотим стандартом у своєму класі, поєднуючи преміальний вигляд з технологіями VAG-групи. Дизельні мотори 1.6 TDI та 2.0 TDI забезпечують відмінну паливну ефективність та довгий ресурс. Golf виграє в якості матеріалів інтер'єру та збірки, порівняно з конкурентами, має меншу схильність до корозії.

Ціни в Україні:

  • Golf VI (2009–2013): 7000–9500 доларів;
  • Golf VII (2013–2016): 9000–12 000 доларів.

Golf VII на платформі MQB пропонує сучасніші функції, але його вартість на ринку вища через високий попит.

авто ціни автомобіль Volkswagen Renault продаж авто вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
