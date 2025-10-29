Вживаний Volkswagen Golf IV: скільки коштує обслуговування

Скільки коштує обслуговування Volkswagen Golf IV з пробігом
Дата публікації: 29 жовтня 2025 17:30
Оновлено: 13:09
Volkswagen Golf IV Фото: volkswagen-newsroom.com
Легендарний Volkswagen Golf четвертого покоління, який багато хто називає "вічним", досі залишається популярним в Україні. Щоб показати реальну вартість його утримання, експерти порівняли ціни на оригінальні запчастини VAG та якісні аналоги середнього сегменту.
Про це повідомили на каналі ExistUA.
Оливи та фільтри
- Моторна олива. Для заміни потрібно 3,2 л оливи, допуск 502/505, 5W-40. Оригінал VAG коштує 1800 грн за 5-літрову каністру, аналог Shell — 1750 грн за 4 л.
- Фільтр оливи. VAG — 700 грн, Bosch — 230 грн.
- Паливний фільтр. VAG — 960 грн, Bosch — 340 грн.
- Повітряний фільтр. VAG — 675 грн, Bosch — 500 грн.
- Фільтр салону. VAG — 1026 грн, Bosch — 500 грн.
Гальмівна система
- Гальмівний диск. VAG — 2700 грн (за 1 шт), Bosch або Road House — по 1600 грн.
- Комплект гальмівних колодок. VAG — 2100 грн, Bosch або Road House — по 1300 грн.
- Гальмівна рідина. Рекомендовано міняти раз на 2 роки. VAG — 700 грн, Bosch — 340 грн.
Інші витратні матеріали
- Трансмісійна олива. Для 5-ступеневої МКПП (тип 02K) потрібно 2 літри оливи МТФ (75W). Її варто міняти раз на 100 000 км або при появі шумів або проблем із перемиканням. VAG — 1000 грн (за 1 літр), Febi — 500 грн (за 1 літр).
- Антифриз G13. Потрібно 5,5 л, вистачить 3 л концентрату. VAG (1,5 л) — 1600 грн, HEPU (1,5 л) — 430 грн.
- Помпа охолодження. VAG — 8000 грн, SKF — 1500 грн.
- Комплект ГРМ. VAG — 8000 грн, Febi — 3300 грн. Рекомендовано міняти помпу та комплект ГРМ одночасно, позаяк їхні ресурси схожі, щоб не розбирати вузол двічі.
- Акумулятор (720А). VAG — 5000 грн, Bosch — 2850 грн.
- Комплект склоочисників. VAG — 3200 грн, Bosch — 1000 грн.
Висновки про обслуговування
Volkswagen Golf IV — авто, яке можна обслуговувати розумно за помірні гроші.
- Сумарна вартість надійних деталей медіум-сегменту — 17 000 грн.
- Аналогічні витрати лише з оригіналами VAG — 36 000 грн.
Різниця між цими сумами суттєва, і якісні аналоги дозволяють значно заощадити без шкоди для надійності.
