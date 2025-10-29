Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Скільки коштує обслуговування Volkswagen Golf IV з пробігом

Скільки коштує обслуговування Volkswagen Golf IV з пробігом

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 17:30
Оновлено: 13:09
Вживаний Volkswagen Golf IV: скільки коштує обслуговування
Volkswagen Golf IV Фото: volkswagen-newsroom.com

Легендарний Volkswagen Golf четвертого покоління, який багато хто називає "вічним", досі залишається популярним в Україні. Щоб показати реальну вартість його утримання, експерти порівняли ціни на оригінальні запчастини VAG та якісні аналоги середнього сегменту.

Про це повідомили на каналі ExistUA.

Реклама
Читайте також:

Оливи та фільтри

  • Моторна олива. Для заміни потрібно 3,2 л оливи, допуск 502/505, 5W-40. Оригінал VAG коштує 1800 грн за 5-літрову каністру, аналог Shell — 1750 грн за 4 л.
  • Фільтр оливи. VAG — 700 грн, Bosch — 230 грн.
  • Паливний фільтр. VAG — 960 грн, Bosch — 340 грн.
  • Повітряний фільтр. VAG — 675 грн, Bosch — 500 грн.
  • Фільтр салону. VAG — 1026 грн, Bosch — 500 грн.

Гальмівна система

  • Гальмівний диск. VAG — 2700 грн (за 1 шт), Bosch або Road House — по 1600 грн.
  • Комплект гальмівних колодок. VAG — 2100 грн, Bosch або Road House — по 1300 грн.
  • Гальмівна рідина. Рекомендовано міняти раз на 2 роки. VAG — 700 грн, Bosch — 340 грн.

Також читайте, скільки коштує обслуговування:

Renault Megane ІІІ

Skoda Octavia A5

Volkswagen Passat B7

Інші витратні матеріали

  • Трансмісійна олива. Для 5-ступеневої МКПП (тип 02K) потрібно 2 літри оливи МТФ (75W). Її варто міняти раз на 100 000 км або при появі шумів або проблем із перемиканням. VAG — 1000 грн (за 1 літр), Febi — 500 грн (за 1 літр).
  • Антифриз G13. Потрібно 5,5 л, вистачить 3 л концентрату. VAG (1,5 л) — 1600 грн, HEPU (1,5 л) — 430 грн.
  • Помпа охолодження. VAG — 8000 грн, SKF — 1500 грн.
  • Комплект ГРМ. VAG — 8000 грн, Febi — 3300 грн. Рекомендовано міняти помпу та комплект ГРМ одночасно, позаяк їхні ресурси схожі, щоб не розбирати вузол двічі.
  • Акумулятор (720А). VAG — 5000 грн, Bosch — 2850 грн.
  • Комплект склоочисників. VAG — 3200 грн, Bosch — 1000 грн.

Висновки про обслуговування

Volkswagen Golf IV — авто, яке можна обслуговувати розумно за помірні гроші.

  • Сумарна вартість надійних деталей медіум-сегменту — 17 000 грн.
  • Аналогічні витрати лише з оригіналами VAG — 36 000 грн.

Різниця між цими сумами суттєва, і якісні аналоги дозволяють значно заощадити без шкоди для надійності.

авто ціни автомобіль Volkswagen вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації