Вживаний Volkswagen Golf IV: скільки коштує обслуговування

Легендарний Volkswagen Golf четвертого покоління, який багато хто називає "вічним", досі залишається популярним в Україні. Щоб показати реальну вартість його утримання, експерти порівняли ціни на оригінальні запчастини VAG та якісні аналоги середнього сегменту.

Про це повідомили на каналі ExistUA.

Оливи та фільтри

Моторна олива. Для заміни потрібно 3,2 л оливи, допуск 502/505, 5W-40. Оригінал VAG коштує 1800 грн за 5-літрову каністру, аналог Shell — 1750 грн за 4 л.

Фільтр оливи. VAG — 700 грн, Bosch — 230 грн.

Паливний фільтр. VAG — 960 грн, Bosch — 340 грн.

Повітряний фільтр. VAG — 675 грн, Bosch — 500 грн.

VAG — 675 грн, Bosch — 500 грн. Фільтр салону. VAG — 1026 грн, Bosch — 500 грн.

Гальмівна система

Гальмівний диск. VAG — 2700 грн (за 1 шт), Bosch або Road House — по 1600 грн.

Комплект гальмівних колодок. VAG — 2100 грн, Bosch або Road House — по 1300 грн.

VAG — 2100 грн, Bosch або Road House — по 1300 грн. Гальмівна рідина. Рекомендовано міняти раз на 2 роки. VAG — 700 грн, Bosch — 340 грн.

Інші витратні матеріали

Трансмісійна олива. Для 5-ступеневої МКПП (тип 02K) потрібно 2 літри оливи МТФ (75W). Її варто міняти раз на 100 000 км або при появі шумів або проблем із перемиканням. VAG — 1000 грн (за 1 літр), Febi — 500 грн (за 1 літр).

Антифриз G13. Потрібно 5,5 л, вистачить 3 л концентрату. VAG (1,5 л) — 1600 грн, HEPU (1,5 л) — 430 грн.

Потрібно 5,5 л, вистачить 3 л концентрату. VAG (1,5 л) — 1600 грн, HEPU (1,5 л) — 430 грн. Помпа охолодження. VAG — 8000 грн, SKF — 1500 грн.

Комплект ГРМ. VAG — 8000 грн, Febi — 3300 грн. Рекомендовано міняти помпу та комплект ГРМ одночасно, позаяк їхні ресурси схожі, щоб не розбирати вузол двічі.

Акумулятор (720А). VAG — 5000 грн, Bosch — 2850 грн.

VAG — 5000 грн, Bosch — 2850 грн. Комплект склоочисників. VAG — 3200 грн, Bosch — 1000 грн.

Висновки про обслуговування

Volkswagen Golf IV — авто, яке можна обслуговувати розумно за помірні гроші.

Сумарна вартість надійних деталей медіум-сегменту — 17 000 грн .

. Аналогічні витрати лише з оригіналами VAG — 36 000 грн.

Різниця між цими сумами суттєва, і якісні аналоги дозволяють значно заощадити без шкоди для надійності.