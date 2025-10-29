Подержанный Volkswagen Golf IV: сколько стоит обслуживание

Volkswagen Golf IV Фото: volkswagen-newsroom.com

Легендарный Volkswagen Golf четвертого поколения, который многие называют "вечным", до сих пор остается популярным в Украине. Чтобы показать реальную стоимость его содержания, эксперты сравнили цены на оригинальные запчасти VAG и качественные аналоги среднего сегмента.

Об этом сообщили на канале ExistUA.

Масла и фильтры

Моторное масло. Для замены нужно 3,2 л масла, допуск 502/505, 5W-40. Оригинал VAG стоит 1800 грн за 5-литровую канистру, аналог Shell — 1750 грн за 4 л.

Тормозная система

Тормозной диск. VAG — 2700 грн (за 1 шт), Bosch или Road House — по 1600 грн.

Другие расходные материалы

Трансмиссионное масло. Для 5-ступенчатой МКПП (тип 02K) требуется 2 литра масла МТФ (75W). Его стоит менять раз в 100 000 км или при появлении шумов или проблем с переключением. VAG — 1000 грн (за 1 литр), Febi — 500 грн (за 1 литр).

Выводы об обслуживании

Volkswagen Golf IV — авто, которое можно обслуживать разумно за умеренные деньги.

Суммарная стоимость надежных деталей медиум-сегмента — 17 000 грн .

. Аналогичные расходы только с оригиналами VAG — 36 000 грн.

Разница между этими суммами существенная, и качественные аналоги позволяют значительно сэкономить без ущерба для надежности.