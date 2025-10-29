Видео
Україна
Видео

Сколько стоит обслуживание Volkswagen Golf IV с пробегом

Сколько стоит обслуживание Volkswagen Golf IV с пробегом

Дата публикации 29 октября 2025 17:30
обновлено: 13:09
Подержанный Volkswagen Golf IV: сколько стоит обслуживание
Volkswagen Golf IV Фото: volkswagen-newsroom.com

Легендарный Volkswagen Golf четвертого поколения, который многие называют "вечным", до сих пор остается популярным в Украине. Чтобы показать реальную стоимость его содержания, эксперты сравнили цены на оригинальные запчасти VAG и качественные аналоги среднего сегмента.

Об этом сообщили на канале ExistUA.

Масла и фильтры

  • Моторное масло. Для замены нужно 3,2 л масла, допуск 502/505, 5W-40. Оригинал VAG стоит 1800 грн за 5-литровую канистру, аналог Shell — 1750 грн за 4 л.
  • Масляный фильтр. VAG — 700 грн, Bosch — 230 грн.
  • Топливный фильтр. VAG — 960 грн, Bosch — 340 грн.
  • Воздушный фильтр. VAG — 675 грн, Bosch — 500 грн.
  • Фильтр салона. VAG — 1026 грн, Bosch — 500 грн.

Тормозная система

  • Тормозной диск. VAG — 2700 грн (за 1 шт), Bosch или Road House — по 1600 грн.
  • Комплект тормозных колодок. VAG — 2100 грн, Bosch или Road House — по 1300 грн.
  • Тормозная жидкость. Рекомендовано менять раз в 2 года. VAG — 700 грн, Bosch — 340 грн.

Другие расходные материалы

  • Трансмиссионное масло. Для 5-ступенчатой МКПП (тип 02K) требуется 2 литра масла МТФ (75W). Его стоит менять раз в 100 000 км или при появлении шумов или проблем с переключением. VAG — 1000 грн (за 1 литр), Febi — 500 грн (за 1 литр).
  • Антифриз G13. Нужно 5,5 л, хватит 3 л концентрата. VAG (1,5 л) — 1600 грн, HEPU (1,5 л) — 430 грн.
  • Насос охлаждения. VAG — 8000 грн, SKF — 1500 грн.
  • Комплект ГРМ. VAG — 8000 грн, Febi — 3300 грн. Рекомендуется менять насос и комплект ГРМ одновременно, так как их ресурсы похожи, чтобы не разбирать узел дважды.
  • Аккумулятор (720А). VAG — 5000 грн, Bosch — 2850 грн.
  • Комплект стеклоочистителей. VAG — 3200 грн, Bosch — 1000 грн.

Выводы об обслуживании

Volkswagen Golf IV — авто, которое можно обслуживать разумно за умеренные деньги.

  • Суммарная стоимость надежных деталей медиум-сегмента — 17 000 грн.
  • Аналогичные расходы только с оригиналами VAG — 36 000 грн.

Разница между этими суммами существенная, и качественные аналоги позволяют значительно сэкономить без ущерба для надежности.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
